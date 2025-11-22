Вернидуб подтвердил переговоры с Лудогорцем относительно возможного назначения

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

По окончании сезона 2024/2025 гг. без работы остается один из лучших тренеров Украины Юрий Вернидуб. Специалист ранее покинул криворожский "Кривбасс".

В СМИ появилась информация, что тренер мог возглавить болгарский гранд "Лудогорец". Ее Вернидубу пришлось комментировать для "Украинского футбола".

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Где будет работать Вернидуб

Вернидуб, который остается без клуба, следующим летом может возобновить карьеру в Европе. Активно специалистом интересуется "Лудогорец", с которым состоялся первый этап переговоров.

Тренер подтвердил факт переговоров, но избежал конкретики.

"Да, разговаривали. Но сейчас я не могу ничего сказать без разрешения клуба", — сказал Вернидуб.

На вопрос о возможной заинтересованности в работе с чемпионами Болгарии специалист ответил сдержанно.

"Когда что-то будет — поговорим. Сейчас не о чем", — заявил тренер.

Вернидуб отметил, что скучает по тренерской работе, но сейчас находится в Запорожье и ждет развития событий.

Ранее Вернидуб в Европе тренировал молдавский "Шериф", который вывел в Лигу чемпионов, где одолел "Реал".

