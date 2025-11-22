Видео
Видео

Вернидуб сообщил, что вел переговоры с европейским клубом

Вернидуб сообщил, что вел переговоры с европейским клубом

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 13:56
обновлено: 14:00
Вернидуб подтвердил переговоры с Лудогорцем относительно возможного назначения
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

По окончании сезона 2024/2025 гг. без работы остается один из лучших тренеров Украины Юрий Вернидуб. Специалист ранее покинул криворожский "Кривбасс".

В СМИ появилась информация, что тренер мог возглавить болгарский гранд "Лудогорец". Ее Вернидубу пришлось комментировать для "Украинского футбола".

Где будет работать Вернидуб

Вернидуб, который остается без клуба, следующим летом может возобновить карьеру в Европе. Активно специалистом интересуется "Лудогорец", с которым состоялся первый этап переговоров.

Тренер подтвердил факт переговоров, но избежал конкретики.

"Да, разговаривали. Но сейчас я не могу ничего сказать без разрешения клуба", — сказал Вернидуб.

На вопрос о возможной заинтересованности в работе с чемпионами Болгарии специалист ответил сдержанно.

"Когда что-то будет — поговорим. Сейчас не о чем", — заявил тренер.

Вернидуб отметил, что скучает по тренерской работе, но сейчас находится в Запорожье и ждет развития событий.

Ранее Вернидуб в Европе тренировал молдавский "Шериф", который вывел в Лигу чемпионов, где одолел "Реал".

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
