Вернидуб повідомив, що вів перемовини з європейським клубом

Вернидуб повідомив, що вів перемовини з європейським клубом

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 13:56
Оновлено: 14:00
Вернидуб підтвердив перемовини з Лудогорцем щодо можливого призначення
Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Після закінчення сезону 2024/2025 рр. без роботи залишається один з найкращих тренерів України Юрій Вернидуб. Фахівець раніше покинув криворізький "Кривбас".

В ЗМІ з'явилася інформація, що тренер міг очолити болгарський гранд "Лудогорець". Її Вернидубу довелось коментувати для "Українського футболу".

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Де працюватиме Вернидуб

Вернидуб, який залишається без клубу, наступного літа може відновити кар’єру в Європі. Активно спеціалістом цікавиться "Лудогорець", з яким відбувся перший етап перемовин.

Тренер підтвердив факт перемовин, але уникнув конкретики.

"Так, розмовляли. Але зараз я не можу нічого сказати без дозволу клубу", — сказав Вернидуб.

На питання про можливу зацікавленість у роботі з чемпіонами Болгарії спеціаліст відповів стримано.

"Коли щось буде — поговоримо. Зараз немає про що", — заявив тренер.

Вернидуб зазначив, що сумує за тренерською роботою, але наразі перебуває у Запоріжжі й чекає на розвиток подій.

Раніше Вернидуб в Європі тренував молдовський "Шериф", який вивів у Лігу чемпіонів, де здолав "Реал".

Нагадаємо, раніше в збірній Швеції висловились щодо матчу проти України в плей-оф відбору ЧС-2026.

У римській "Ромі" знають, що робитимуть з Артемом Довбиком — що відомо.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
