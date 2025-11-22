Вернидуб підтвердив перемовини з Лудогорцем щодо можливого призначення

Вернидуб повідомив, що вів перемовини з європейським клубом
Після закінчення сезону 2024/2025 рр. без роботи залишається один з найкращих тренерів України Юрій Вернидуб. Фахівець раніше покинув криворізький "Кривбас".
В ЗМІ з'явилася інформація, що тренер міг очолити болгарський гранд "Лудогорець". Її Вернидубу довелось коментувати для "Українського футболу".
Де працюватиме Вернидуб
Вернидуб, який залишається без клубу, наступного літа може відновити кар’єру в Європі. Активно спеціалістом цікавиться "Лудогорець", з яким відбувся перший етап перемовин.
Тренер підтвердив факт перемовин, але уникнув конкретики.
"Так, розмовляли. Але зараз я не можу нічого сказати без дозволу клубу", — сказав Вернидуб.
На питання про можливу зацікавленість у роботі з чемпіонами Болгарії спеціаліст відповів стримано.
"Коли щось буде — поговоримо. Зараз немає про що", — заявив тренер.
Вернидуб зазначив, що сумує за тренерською роботою, але наразі перебуває у Запоріжжі й чекає на розвиток подій.
Раніше Вернидуб в Європі тренував молдовський "Шериф", який вивів у Лігу чемпіонів, де здолав "Реал".
