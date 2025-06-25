Вернидуб розповів, чи прийняв пропозиції з Казахстану та Азербайджану

Вернидуб прокоментував чутки про нове місце роботи
Колишній тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб влітку залишив клуб. Нове місце роботи влітку він не знайшов, оскільки клуби запрошували інших спеціалістів.
Однак чутки пов’зували Вернидуба з клубами з інших країн, й він прокоментував цю інформацію в інтерв’ю Sport-express.ua.
Вернидуб про іноземні пропозиції
Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що тренера чекають клуби в Азербайджані та Казахстані.
На запитання про інтерес із боку казахстанських і азербайджанських клубів Вернидуб відповів, що не отримував пропозиції з-за кордону й не погодився на це.
"Нічого не отримував, і про це не може бути й мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати, бо є військовозобов’язаним", — сказав фахівець.
Щодо пропозицій від українських команд тренер зазначив, що наразі відпочиває від роботи в творчій відпустці.
У сезоні 2024/25 Вернидуб привів Кривбас до п’ятого місця в УПЛ, яке не дає можливості грати в єврокубках. За сезон до цього він зробив команду бронзовим призером.
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