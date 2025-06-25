Вернидуб розповів, чи прийняв пропозиції з Казахстану та Азербайджану

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Колишній тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб влітку залишив клуб. Нове місце роботи влітку він не знайшов, оскільки клуби запрошували інших спеціалістів.

Однак чутки пов’зували Вернидуба з клубами з інших країн, й він прокоментував цю інформацію в інтерв’ю Sport-express.ua.

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Вернидуб про іноземні пропозиції

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що тренера чекають клуби в Азербайджані та Казахстані.

На запитання про інтерес із боку казахстанських і азербайджанських клубів Вернидуб відповів, що не отримував пропозиції з-за кордону й не погодився на це.

"Нічого не отримував, і про це не може бути й мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати, бо є військовозобов’язаним", — сказав фахівець.

Щодо пропозицій від українських команд тренер зазначив, що наразі відпочиває від роботи в творчій відпустці.

У сезоні 2024/25 Вернидуб привів Кривбас до п’ятого місця в УПЛ, яке не дає можливості грати в єврокубках. За сезон до цього він зробив команду бронзовим призером.

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