Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Вернидуб прокомментировал слухи о новом месте работы

Вернидуб прокомментировал слухи о новом месте работы

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 18:57
Вернидуб рассказал, принял ли предложения из Казахстана и Азербайджана
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"
Ключові моменти Вернидуб об зарубежных предложениях

Бывший тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб летом покинул клуб. Новое место работы летом он не нашел, поскольку клубы приглашали других специалистов.

Однако, слухи связывали Вернидуба с клубами из других стран, и он прокомментировал эту информацию в интервью Sport-express.ua.

Реклама
Читайте также:
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Вернидуб об зарубежных предложениях

Ранее в СМИ появилась информация, что тренера ждут клубы в Азербайджане и Казахстане.

На вопрос об интересе со стороны казахстанских и азербайджанских клубов Вернидуб ответил, что не получал предложения из-за рубежа и не согласился на это.

"Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу уехать, потому что являюсь военнообязанным", — сказал специалист.

Относительно предложений от украинских команд тренер отметил, что сейчас отдыхает от работы в творческом отпуске.

В сезоне 2024/25 Вернидуб привел Кривбасс к пятому месту в УПЛ, которое не дает возможности играть в еврокубках. За сезон до этого он сделал команду бронзовым призером.

Напомним, во Франции продолжают критиковать Лионеля Месси за время в "ПСЖ".

Известный итальянский специалист может возглавить клуб Криштиану Роналду.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов смог закрыть большой долг по алиментам, из-за которого его не хотели отпускать во Францию.

"Металлист 1925" ведет переговоры с "Динамо" относительно возможного трансфера форварда.

Азербайджан футбол Казахстан Кривбасс Виталий Вернидуб
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации