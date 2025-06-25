Вернидуб рассказал, принял ли предложения из Казахстана и Азербайджана

Вернидуб прокомментировал слухи о новом месте работы
Бывший тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб летом покинул клуб. Новое место работы летом он не нашел, поскольку клубы приглашали других специалистов.
Однако, слухи связывали Вернидуба с клубами из других стран, и он прокомментировал эту информацию в интервью Sport-express.ua.
Вернидуб об зарубежных предложениях
Ранее в СМИ появилась информация, что тренера ждут клубы в Азербайджане и Казахстане.
На вопрос об интересе со стороны казахстанских и азербайджанских клубов Вернидуб ответил, что не получал предложения из-за рубежа и не согласился на это.
"Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу уехать, потому что являюсь военнообязанным", — сказал специалист.
Относительно предложений от украинских команд тренер отметил, что сейчас отдыхает от работы в творческом отпуске.
В сезоне 2024/25 Вернидуб привел Кривбасс к пятому месту в УПЛ, которое не дает возможности играть в еврокубках. За сезон до этого он сделал команду бронзовым призером.
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