Вернидуб рассказал, принял ли предложения из Казахстана и Азербайджана

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Бывший тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб летом покинул клуб. Новое место работы летом он не нашел, поскольку клубы приглашали других специалистов.

Однако, слухи связывали Вернидуба с клубами из других стран, и он прокомментировал эту информацию в интервью Sport-express.ua.

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Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Вернидуб об зарубежных предложениях

Ранее в СМИ появилась информация, что тренера ждут клубы в Азербайджане и Казахстане.

На вопрос об интересе со стороны казахстанских и азербайджанских клубов Вернидуб ответил, что не получал предложения из-за рубежа и не согласился на это.

"Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу уехать, потому что являюсь военнообязанным", — сказал специалист.

Относительно предложений от украинских команд тренер отметил, что сейчас отдыхает от работы в творческом отпуске.

В сезоне 2024/25 Вернидуб привел Кривбасс к пятому месту в УПЛ, которое не дает возможности играть в еврокубках. За сезон до этого он сделал команду бронзовым призером.

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