Сколько калорий нужно человеку в день: норма для женщин, мужчин и атлетов

Одной из самых популярных тем в мире, а особенно это важно для спортсменов, является количество необходимых человеку калорий в сутки. На этот вопрос ответила врач-диетолог Бриттани Поулсон.

Анализ Поулсон относительно калорий опубликовало издание VerywellHealth.

Полезные продукты, которые дадут полезные калории. Фото: bonduelle.ua

Сколько нужно потреблять калорий

Диетолог из штата Юта акцентирует на том, что калории — это энергия, необходимая для жизнедеятельности, движения, работы органов и поддержания здоровья. При этом, их количество должно быть сбалансированным, поскольку избыток способствует набору веса, а дефицит может привести к большим проблемам со здоровьем.

По словам Поулсон, мужчинам в возрасте 18-55 лет нужно 2200-3200 ккал в день в зависимости от активности. Нижняя граница подходит для людей с малоподвижным образом жизни, верхняя — для спортсменов или тех, кто выполняет тяжелую физическую работу.

Конечно, есть варианты вроде 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса, который в своей праймовой форме потреблял от 8000 до 12000 ккал. Однако, этот человек тратил энергии гораздо больше других спортсменов и поэтому достигал невероятных результатов.

Майкл Фелпс потреблял от 8000 до 12000 ккал. Фото: instagram.com/m_phelps00

Женщины в возрасте 18-55 лет нуждаются в 1600-2400 ккал. Как и у мужчин, все зависит от сидячего образа жизни и активности.

Поулсон рассказала, что после 55 лет метаболизм замедляется, поэтому норма снижается до 2000-2600 ккал для мужчин и 1600-2000 ккал для женщин.

Для безопасного похудения Поулсон рекомендует создавать дефицит в 500 ккал в день, что позволяет терять примерно 0,5 кг в неделю. Однако калорийность не должна падать ниже 1200 ккал, чтобы избежать слабости, головокружения и замедления метаболизма.

Американский диетолог советует учитывать индивидуальные особенности организма, среди которых мышечная масса или хронические заболевания. Поэтому нужно консультироваться со специалистом для точного расчета.

Также Поулсон подчеркнула важность сбалансированного рациона с достаточным количеством белков, жиров и углеводов для поддержания здоровья.

