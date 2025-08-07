Скільки калорій потрібно людині на день: норма для жінок, чоловіків і атлетів

Продукти, які дають корисні калорії, а спорт поможе їх правильно використати. Фото: healthy-habits.com.ua

Одним з найпопулярніших тем у світі, а особливо це важливо для спортсменів, є кількість необхідних людині калорій на добу. На це питання відповіла лікарка-дієтолог Бріттані Поулсон.

Аналіз Поулсон щодо калорій опублікувало видання VerywellHealth.

Корисні продукти, які дадуть корисні калорії. Фото: bonduelle.ua

Скільки потрібно споживати калорій

Дієтолог зі штату Юта акцентує на тому, що калорії — це енергія, необхідна для життєдіяльності, руху, роботи органів і підтримання здоров’я. При цьому, їхня кількість має бути збалансованою, оскільки надлишок сприяє набору ваги, а дефіцит може призвести до великих проблем зі здоров’ям.

За словами Поулсон, чоловікам віком 18-55 років потрібно 2200–3200 ккал на день залежно від активності. Нижня межа підходить для людей з малорухливим способом життя, верхня — для спортсменів чи тих, хто виконує важку фізичну роботу.

Звісно, є варіанти на зразок 23-разового олімпійського чемпіона з плавання Майкла Фелпса, який у своїй праймовій формі споживав від 8000 до 12000 ккал. Однак, цей чоловік витрачав енергії набагато більше за інших спортсменів і тому досягав неймовірних результатів.

Майкл Фелпс споживав від 8000 до 12000 ккал. Фото: instagram.com/m_phelps00

Жінки віком 18-55 років потребують 1600–2400 ккал. Як і у чоловіків, все залежить від сидячого способу життя та активності.

Поулсон розповіла, що після 55 років метаболізм сповільнюється, тож норма знижується до 2000–2600 ккал для чоловіків і 1600–2000 ккал для жінок.

Для безпечного схуднення Поулсон рекомендує створювати дефіцит у 500 ккал на день, що дозволяє втрачати приблизно 0,5 кг на тиждень. Однак калорійність не повинна падати нижче 1200 ккал, щоб уникнути слабкості, запаморочення та уповільнення метаболізму.

Американський дієтолог радить враховувати індивідуальні особливості організму, серед яких м’язова маса чи хронічні захворювання. Тому потрібно консультуватися з фахівцем для точного розрахунку.

Також Поулсон наголосила на важливості збалансованого раціону з достатньою кількістю білків, жирів і вуглеводів для підтримки здоров’я.

