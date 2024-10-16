Федорчук раскритиковал Калюжного и назвал недостаток игрока

Игроки сборной Украины перед матчем Лиги Наций. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Бывший тренер "Таврии" Олег Федорчук не разделяет восторгов болельщиков относительно игры Ивана Калюжного за сборную Украины. Полузащитник дебютировал в национальной команде в октябрьских матчах Лиги наций.

Федорчук объяснил, чего не хватает Калюжному на поле, сообщает "Украинский футбол".

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Иван Калюжный в матче со сборной Грузии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Федорчук негативно оценил игру Калюжного

Футбольный эксперт Олег Федорчук остался не в восторге от игры Ивана Калюжного. Тренер считает, что полузащитнику не хватает навыков и класса для того, чтобы быть полезным национальной команде.

"Просто от него ждали провала, а он не провалился — и все уже рады. Ожидания болельщиков относительно уровня игры были занижены с самого начала", — заявил Федорчук.

Эксперт объяснил, что Владимир Бражко является гораздо более полезным футболистом для сборной Украины. Полузащитник "Динамо" полезно играет и в обороне, и в атаке.

Следующий поединок команда Сергея Реброва сыграет в ноябре против сборной Грузии.

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