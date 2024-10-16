Федорчук раскритиковал Калюжного и назвал недостаток игрока

Известный тренер раскритиковал одного из дебютантов сборной Украины
Бывший тренер "Таврии" Олег Федорчук не разделяет восторгов болельщиков относительно игры Ивана Калюжного за сборную Украины. Полузащитник дебютировал в национальной команде в октябрьских матчах Лиги наций.
Федорчук объяснил, чего не хватает Калюжному на поле, сообщает "Украинский футбол".
Болельщики сборной Украины признали Ивана Калюжного одним из лучших футболистов команды по итогам матча с Чехией (1:1) в Лиге наций. Полузащитник ЛНЗ, права на которого принадлежат "Александрии", сыграл два матча за "сине-желтых" из-за травм Тараса Степаненко и Владимира Бражко.
Федорчук негативно оценил игру Калюжного
Футбольный эксперт Олег Федорчук остался не в восторге от игры Ивана Калюжного. Тренер считает, что полузащитнику не хватает навыков и класса для того, чтобы быть полезным национальной команде.
"Просто от него ждали провала, а он не провалился — и все уже рады. Ожидания болельщиков относительно уровня игры были занижены с самого начала", — заявил Федорчук.
Эксперт объяснил, что Владимир Бражко является гораздо более полезным футболистом для сборной Украины. Полузащитник "Динамо" полезно играет и в обороне, и в атаке.
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