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Відомий тренер розкритикував одного з дебютантів збірної України

16 жовтня 2024 14:03
Станіслав Костюк - Редактор
Федорчук розкритикував Калюжного та назвав недолік гравця
Гравці збірної України перед матчем Ліги Націй. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній тренер "Таврії" Олег Федорчук не поділяє захоплень уболівальників щодо гри Івана Калюжного за збірну України. Півзахисник дебютував у національній команді у жовтневих матчах Ліги націй.

Федорчук пояснив, чого не вистачає Калюжному на полі, повідомляє "Український футбол".

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Вболівальники збірної України визнали Івана Калюжного одним із найкращих футболістів команди за підсумками матчу з Чехією (1:1) у Лізі націй. Півзахисник ЛНЗ, права на якого належать "Олександрії", зіграв два матчі за "синьо-жовтих" через травми Тараса Степаненка та Володимира Бражка.

Іван Калюжний
Іван Калюжний у матчі зі збірною Грузії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Федорчук негативно оцінив гру Калюжного

Футбольний експерт Олег Федорчук залишився не в захваті від гри Івана Калюжного. Тренер вважає, що півзахиснику не вистачає навичок та класу для того, щоб бути корисним національній команді.

"Просто від нього чекали провалу, а він не провалився — і всі вже раді. Очікування вболівальників щодо рівня гри були занижені від самого початку", — заявив Федорчук.

Експерт пояснив, що Володимир Бражко є набагато кориснішим футболістом для збірної України. Півзахисник "Динамо" корисно грає і в обороні, і в атаці.

Наступний поєдинок команда Сергія Реброва зіграє у листопаді проти збірної Грузії.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко підтвердила неформальний статус однієї із самих спортсменок країни.

Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний викликав підвищену цікавість відомого італійського клубу.

спорт футбол Збірна України з футболу Володимир Бражко Іван Калюжний

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