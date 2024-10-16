Федорчук розкритикував Калюжного та назвав недолік гравця

Відомий тренер розкритикував одного з дебютантів збірної України
Колишній тренер "Таврії" Олег Федорчук не поділяє захоплень уболівальників щодо гри Івана Калюжного за збірну України. Півзахисник дебютував у національній команді у жовтневих матчах Ліги націй.
Федорчук пояснив, чого не вистачає Калюжному на полі, повідомляє "Український футбол".
Вболівальники збірної України визнали Івана Калюжного одним із найкращих футболістів команди за підсумками матчу з Чехією (1:1) у Лізі націй. Півзахисник ЛНЗ, права на якого належать "Олександрії", зіграв два матчі за "синьо-жовтих" через травми Тараса Степаненка та Володимира Бражка.
Федорчук негативно оцінив гру Калюжного
Футбольний експерт Олег Федорчук залишився не в захваті від гри Івана Калюжного. Тренер вважає, що півзахиснику не вистачає навичок та класу для того, щоб бути корисним національній команді.
"Просто від нього чекали провалу, а він не провалився — і всі вже раді. Очікування вболівальників щодо рівня гри були занижені від самого початку", — заявив Федорчук.
Експерт пояснив, що Володимир Бражко є набагато кориснішим футболістом для збірної України. Півзахисник "Динамо" корисно грає і в обороні, і в атаці.
Наступний поєдинок команда Сергія Реброва зіграє у листопаді проти збірної Грузії.
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