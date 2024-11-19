Украинский спортсмен погиб во время обстрела города Сумы

Сергей Сухарев на турнире по спортивному ориентированию. Фото: Facebook

Российские войска 17 ноября атаковали украинский город Сумы. В результате удара баллистической ракетой погибло много людей.

Среди жертв ракетного обстрела Сум оказался известный украинский спортсмен Сергей Сухарев, сообщает "Суспильне".

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В воскресенье вечером, 17 ноября, российская баллистическая ракета "Искандер-М" прилетела во двор жилого микрорайона города Сумы. В результате этого удара погибло 11 человек. Одной из жертв обстрела стал Мастер спорта по спортивному ориентированию Сергей Сухарев.

Сергей Сухарев в мирной жизни. Фото: Facebook

Что известно о Сухареве

Украинский атлет многое сделал для развития спортивного ориентирования в стране. Сергей Сухарев был судьей национальной категории, выступал в сборной Сумской области.

Он разработал программу "Ориентир". Она помогала обслуживать соревнования по спортивному ориентированию разных организационных уровней. Сергей Сухарев является автором сотен карт и методических материалов для спортсменов.

Напомним, во время атаки на украинский город Сумы пострадал украинский боксер, который получил серьезные травмы.

В авторском материале портала Новини.LIVE мы подробно рассказали, как 1000 дней войны повлияли на спорт в Украине.