Український спортсмен загинув під час обстрілу міста Суми

Сергій Сухарєв на турнірі зі спортивного орієнтування. Фото: Facebook

Російські війська 17 листопада атакували українське місто Суми. Внаслідок удару балістичною ракетою загинуло багато людей.

Серед жертв ракетного обстрілу Сум виявився відомий український спортсмен Сергій Сухарєв, повідомляє "Суспільне".

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У неділю ввечері, 17 листопада, російська балістична ракета "Іскандер-М" прилетіла на подвір'я житлового мікрорайону міста Суми. Внаслідок цього удару загинуло 11 людей. Однією з жертв обстрілу став Майстер спорту зі спортивного орієнтування Сергій Сухарєв.

Сергій Сухарєв у мирному житті. Фото: Facebook

Що відомо про Сухарєва

Український атлет багато зробив для розвитку спортивного орієнтування в країні. Сергій Сухарєв був суддею національної категорії, виступав у збірній Сумської області.

Він розробив програму "Орієнтир". Вона допомагала обслуговувати змагання зі спортивного орієнтування різних організаційних рівнів. Сергій Сухарєв є автором сотень карток та методичних матеріалів для спортсменів.

Нагадаємо, під час атаки на українське місто Суми постраждав український боксер, який отримав серйозні травми.

В авторському матеріалі порталу Новини.LIVE ми докладно розповіли, як 1000 днів війни вплинули на спорт в Україні.