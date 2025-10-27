Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Винисиус сорвался на Хаби Алонсо прямо во время Эль Класико

Винисиус сорвался на Хаби Алонсо прямо во время Эль Класико

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:11
обновлено: 11:10
Винисиус заявил, что уйдет из Реала после ссоры с Хаби Алонсо
Реакция Винисиуса на замену. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Класико со счетом 2:1, прервав серию из пяти неудач в очных встречах. Голы Мбаппе и Беллингема позволили мадридцам оторваться от каталонцев на пять очков в турнирной таблице.

Но главной темой матча стала не победа, а поведение Винисиуса Жуниора, сообщает DAZN.

Реклама
Читайте также:

На 72-й минуте Хаби Алонсо решил заменить бразильца, выпустив вместо него Родриго. Реакция форварда оказалась крайне эмоциональной: он в ярости покинул поле, не пожал руку тренеру, а также высказал Алонсо все, что думает, прямо у линии поля.  

Как развивался конфликт между Алонсо и Винисиусом

Бразилец выкрикнул в адрес наставника нецензурные фразы, после чего направился в подтрибунное помещение, где заявил, что намерен покинуть клуб. Через несколько минут, после разговора с тренером вратарей Луисом Лопесом, бразилец вернулся на скамейку, но выглядел мрачно и больше не поднимался с места. 

Хаби Алонсо и Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Albert Gea

DAZN расшифровал диалог, произошедший между игроком и тренером. Услышав о замене, Винисиус выкрикнул: "Ты меня меняешь? Да пошел ты". Алонсо попытался его успокоить, ответив: "Вини, прекрати, черт возьми, успокойся". Однако бразилец лишь добавил: "Отвали". Покинув поле, он заявил: "Все, я ухожу из команды", но позже вернулся на скамейке запасных. 

В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя ассистами. Следующий матч мадридцы проведут 1 ноября против "Валенсии". 

Напомним, также Винисиус вступил в конфликт с Ламином Ямалем, и это спровоцировало серьезную потасовку. 

Во время драки украинец Андрей Лунин получил красную карточку, а его жена позже с иронией на это отреагировала. 

спорт футбол Реал Мадрид Эль Классико Хаби Алонсо Винисиус Жуниор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации