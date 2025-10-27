Винисиус заявил, что уйдет из Реала после ссоры с Хаби Алонсо

Реакция Винисиуса на замену. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Класико со счетом 2:1, прервав серию из пяти неудач в очных встречах. Голы Мбаппе и Беллингема позволили мадридцам оторваться от каталонцев на пять очков в турнирной таблице.

Но главной темой матча стала не победа, а поведение Винисиуса Жуниора, сообщает DAZN.

На 72-й минуте Хаби Алонсо решил заменить бразильца, выпустив вместо него Родриго. Реакция форварда оказалась крайне эмоциональной: он в ярости покинул поле, не пожал руку тренеру, а также высказал Алонсо все, что думает, прямо у линии поля.

Как развивался конфликт между Алонсо и Винисиусом

Бразилец выкрикнул в адрес наставника нецензурные фразы, после чего направился в подтрибунное помещение, где заявил, что намерен покинуть клуб. Через несколько минут, после разговора с тренером вратарей Луисом Лопесом, бразилец вернулся на скамейку, но выглядел мрачно и больше не поднимался с места.

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Albert Gea

DAZN расшифровал диалог, произошедший между игроком и тренером. Услышав о замене, Винисиус выкрикнул: "Ты меня меняешь? Да пошел ты". Алонсо попытался его успокоить, ответив: "Вини, прекрати, черт возьми, успокойся". Однако бразилец лишь добавил: "Отвали". Покинув поле, он заявил: "Все, я ухожу из команды", но позже вернулся на скамейке запасных.

В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя ассистами. Следующий матч мадридцы проведут 1 ноября против "Валенсии".

Напомним, также Винисиус вступил в конфликт с Ламином Ямалем, и это спровоцировало серьезную потасовку.

Во время драки украинец Андрей Лунин получил красную карточку, а его жена позже с иронией на это отреагировала.