Вінісіус заявив, що піде з Реала після сварки з Хабі Алонсо

Реакція Вінісіуса на заміну. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Реал" переміг "Барселону" в Ель Класико з рахунком 2:1, перервавши серію з п'яти невдач в очних зустрічах. Голи Мбаппе та Беллінгема дозволили мадридцям відірватися від каталонців на п'ять очок у турнірній таблиці.

Але головною темою матчу стала не перемога, а поведінка Вінісіуса Жуніора, повідомляє DAZN.

Реклама

Читайте також:

На 72-й хвилині Хабі Алонсо вирішив замінити бразильця, випустивши замість нього Родріго. Реакція форварда виявилася вкрай емоційною: він у люті залишив поле, не потиснув руку тренеру, а також висловив Алонсо все, що думає, просто біля лінії поля.

Як розвивався конфлікт між Алонсо та Вінісіусом

Бразилець вигукнув на адресу наставника нецензурні фрази, після чого попрямував у підтрибунне приміщення, де заявив, що має намір покинути клуб. За кілька хвилин, після розмови з тренером воротарів Луїсом Лопесом, бразилець повернувся на лавку, але мав похмурий вигляд і більше не піднімався з місця.

Вінісіус Жуніор та Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Albert Gea

DAZN розшифрував діалог, що стався між гравцем та тренером. Почувши про заміну, Вінісіус вигукнув: "Ти мене міняєш? Та пішов ти". Алонсо спробував його заспокоїти, відповівши: "Віні, припини, чорт забирай, заспокойся". Однак бразилець лише додав: "Відвали". Покинувши поле, він заявив: "Усе, я йду з команди", але пізніше повернувся на лавці запасних.

У цьому сезоні Вінісіус провів за "Реал" 13 матчів у всіх турнірах, відзначився п'ятьма голами та чотирма асистами. Наступний матч мадридці проведуть 1 листопада проти "Валенсії".

Нагадаємо, також Вінісіус вступив у конфлікт із Ламіном Ямалем, і це спровокувало серйозну бійку.

Під час бійки українець Андрій Лунін отримав червону картку, а його дружина пізніше з іронією на це відреагувала.