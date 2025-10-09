Винисиус попал в скандал: девушка бросила футболиста Реала из-за измены

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

У бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниура возникли проблемы на личном фронте. До этого у него не пошла игра и на футбольном поле.

На этот раз игрока бросила его девушка, сообщил портал Daily Sports со ссылкой на CHOQUEI.

Реклама

Читайте также:

Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Винисиус мог оказаться предателем

Бразильский вингер оказался в центре скандала после разрыва с девушкой, блогером и телеведущей Вирджинией Фонсекой.

По информации источника, 26-летняя телеведущая с почти 60 млн подписчиков в Instagram объявила о завершении отношений 7 октября из-за утечки переписок Винисиуса с моделью Дэй Магальяйнс. В переписке футболист просил девушку выслать ему интимные видео.

Вирджиния Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Роман Винисиуса с Фонсекой начался в сентябре 2025 года после расставания Вирджинии с бразильским певцом Зе Фелипе. Она трижды прилетала в Мадрид, посещала матчи "Реала" в футболке с фамилией Жуниора.

Сезон 2025/2026 для Винисиуса непростой, поскольку у него всего три гола и четыре ассиста в девяти матчах.

Напомним, ранее подозрение получил владелец одного из украинских футбольных клубов.

Младшего сына боксера Артуро Гатти нашли повешенным, как и отца в 2009-м.