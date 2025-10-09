Відео
Вінісіуса кинула дівчина після пікантних листувань з іншими

Вінісіуса кинула дівчина після пікантних листувань з іншими

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 07:31
Вінісіус потрапив у скандал: дівчина кинула футболіста Реала через зраду
Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

У бразильського вінгера мадридського "Реалу" Вінісіуса Жуніура виникли проблеми на особистому фронті. До цього у нього не пішла гра й на футбольному полі.

Цього разу гравця кинула його дівчина, повідомив портал Daily Sports з посиланням на CHOQUEI.

Девушка Винисиуса
Вірджинія Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Вінісіус міг виявитися зрадником

Бразильський вінгер опинився в центрі скандалу після розриву з дівчиною, блогеркою та телеведучою Вірджинією Фонсекою.

За інформацією джерела, 26-річна телеведуча з майже 60 млн підписників в Instagram оголосила про завершення стосунків 7 жовтня через витік листувань Вінісіуса з моделлю Дей Магальяйнс. В листуванні футболіст просив від дівчини вислати йому інтимні відео.

Девушка Винисиуса
Вірджинія Фонсека. Фото: instagram.com/virginia

Роман Вінісіуса з Фонсекою розпочався у вересні 2025 року після розтавання Вірджінії з бразильським співаком Зе Феліпе. Вона тричі прилітала до Мадрида, відвідувала матчі "Реала" у футболці з прізвищем Жуніора.

Сезон 2025/2026 для Вінісіуса непростий, оскільки у нього всього три голи та чотири асисти у дев'яти матчах.

Нагадаємо, раніше підозру отримав власник одного з українських футбольних клубів.

Молодшого сина боксера Артуро Гатті знайшли повішеним, як і батька в 2009-му.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Вінісіус Жуніор дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
