Вінісіус потрапив у скандал: дівчина кинула футболіста Реала через зраду

Вінісіуса кинула дівчина після пікантних листувань з іншими
У бразильського вінгера мадридського "Реалу" Вінісіуса Жуніура виникли проблеми на особистому фронті. До цього у нього не пішла гра й на футбольному полі.
Цього разу гравця кинула його дівчина, повідомив портал Daily Sports з посиланням на CHOQUEI.
Вінісіус міг виявитися зрадником
Бразильський вінгер опинився в центрі скандалу після розриву з дівчиною, блогеркою та телеведучою Вірджинією Фонсекою.
За інформацією джерела, 26-річна телеведуча з майже 60 млн підписників в Instagram оголосила про завершення стосунків 7 жовтня через витік листувань Вінісіуса з моделлю Дей Магальяйнс. В листуванні футболіст просив від дівчини вислати йому інтимні відео.
Роман Вінісіуса з Фонсекою розпочався у вересні 2025 року після розтавання Вірджінії з бразильським співаком Зе Феліпе. Вона тричі прилітала до Мадрида, відвідувала матчі "Реала" у футболці з прізвищем Жуніора.
Сезон 2025/2026 для Вінісіуса непростий, оскільки у нього всього три голи та чотири асисти у дев'яти матчах.
