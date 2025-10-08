Помер 17-річний син легендарного боксера Артуро Гатті — його також знайшли убитим

Артуро Гатті-старший. Фото: instagram.com/arturogattiofficial

У віці 17 років помер Артуро Гатті-молодший, син легендарного боксера Артуро Гатті. Померлий був талановитим молодим боксером.

Про смерть сина легенди боксу повідомив портал Boxing News.

Артуро Гатті-молодший. Фото: x.com/BoxingNewsED

Помер Артуро Гатті

Про смерть триразового чемпіона світу повідомили близькі друзі та його колишній тілоохоронець.

Артуро-молодший знайшли повішеним в квартирі в Мехіко, 7 жовтня. Причини смерті наразі невідомі, але обставини схожі на загибель батька в 2009 році.

Артуро-молодший, як і батько, займався боксом, і почав тренуватися з шести років у Монреалі. Він мав дебютувати в професіоналах у червні 2025-го року в Мехіко на андеркарді бою Хуана Естради, але зник зі списку без пояснень.

У жовтні 2023-го хлопець провів аматорський бій, який показав схожість з батьком.

Батько Артуро Гатті був італо-канадським боксером, який загинув у 37 років у Бразилії під підозрілими обставинами. Його знайшли повішеним у готелі в Порту-де-Галіньяш, але бразильська поліція визнала смерть насильницькою — удушенням ремінцем сумки.

Дружина Аманда Родрігес була заарештована, але звільнена. Справа досі викликає суперечки.

