Сын легенды бокса Артуро Гатти найден повешенным, как и отец

Дата публикации 8 октября 2025 21:48
Умер 17-летний сын легендарного боксера Артуро Гатти — его также нашли убитым
Артуро Гатти-старший. Фото: instagram.com/arturogattiofficial

В возрасте 17 лет умер Артуро Гатти-младший, сын легендарного боксера Артуро Гатти. Умерший был талантливым молодым боксером.

О смерти сына легенды бокса сообщил портал Boxing News.

Артуро Гатти
Артуро Гатти-младший. Фото: x.com/BoxingNewsED

Умер Артуро Гатти

О смерти трехкратного чемпиона мира сообщили близкие друзья и его бывший телохранитель.

Артуро-младший найден повешенным в квартире в Мехико, 7 октября. Причины смерти пока неизвестны, но обстоятельства похожи на гибель отца в 2009 году.

Артуро-младший, как и отец, занимался боксом, и начал тренироваться с шести лет в Монреале. Он должен был дебютировать в профессионалах в июне 2025-го года в Мехико на андеркарде боя Хуана Эстрады, но исчез из списка без объяснений.

В октябре 2023-го парень провел любительский бой, который показал сходство с отцом.

Отец Артуро Гатти был итало-канадским боксером, который погиб в 37 лет в Бразилии при подозрительных обстоятельствах. Его нашли повешенным в отеле в Порту-де-Галиньяш, но бразильская полиция признала смерть насильственной — удушением ремешком сумки.

Жена Аманда Родригес была арестована, но освобождена. Дело до сих пор вызывает споры.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
