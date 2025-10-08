Умер 17-летний сын легендарного боксера Артуро Гатти — его также нашли убитым

Артуро Гатти-старший. Фото: instagram.com/arturogattiofficial

В возрасте 17 лет умер Артуро Гатти-младший, сын легендарного боксера Артуро Гатти. Умерший был талантливым молодым боксером.

О смерти сына легенды бокса сообщил портал Boxing News.

Реклама

Читайте также:

Артуро Гатти-младший. Фото: x.com/BoxingNewsED

Умер Артуро Гатти

О смерти трехкратного чемпиона мира сообщили близкие друзья и его бывший телохранитель.

Артуро-младший найден повешенным в квартире в Мехико, 7 октября. Причины смерти пока неизвестны, но обстоятельства похожи на гибель отца в 2009 году.

Артуро-младший, как и отец, занимался боксом, и начал тренироваться с шести лет в Монреале. Он должен был дебютировать в профессионалах в июне 2025-го года в Мехико на андеркарде боя Хуана Эстрады, но исчез из списка без объяснений.

В октябре 2023-го парень провел любительский бой, который показал сходство с отцом.

Отец Артуро Гатти был итало-канадским боксером, который погиб в 37 лет в Бразилии при подозрительных обстоятельствах. Его нашли повешенным в отеле в Порту-де-Галиньяш, но бразильская полиция признала смерть насильственной — удушением ремешком сумки.

Жена Аманда Родригес была арестована, но освобождена. Дело до сих пор вызывает споры.

Напомним, на Кипре появился кандидат на усиление киевского "Динамо".

Украинский форвард Артем Довбик подвергается буллингу от журналистов в Италии.