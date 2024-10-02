Министры иностранных дел и спорта выступили против заявлений представителя МОК о возвращении россиян в спорт

Вице-президент МОК хочет вернуть россиян в спорт — украинские министры против
В Министерстве молодежи и спорта и Министерстве иностранных дел жестко отреагировали на предложение кандидата на пост Президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего, который хочет вернуть российских спортсменов на Олимпиаду и вообще на международные соревнования. Министры соответствующих учреждений — Матвей бедный и Андрей Сибига — выпустили совместное заявление.
Об этом говорится на странице Министерства молодежи и спорта в Facebook.
Что именно заявил кандидат на пост Президента МОК
По мнению Хуана Антонио Самаранча-младшего, необходимо "работать очень настойчиво", чтобы "немедленно" восстановить членство России в Международном олимпийском комитете, потому что российская агрессия является лишь одним из "сорока с лишним" вооруженных конфликтов в мире. А спорт, в том числе МОК, вне политики.
Каково мнение министров украинских учреждений
А вот министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и глава МИД Андрей Сибига считают, что таким заявлением вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии.
Министры отмечают, что такие заявления свидетельствуют о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии или его желании оправдывать агрессора.
Бедный и Сибига напомнили, что санкции, изоляция и отстранение РФ от международных спортивных событий произошли в ответ на ее неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину и зверства, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны.
Кроме того, война против Украины привела к гибели тысяч мирных украинцев, в том числе более 500 украинских спортсменов и тренеров, повреждению и разрушению более 500 спортивных объектов в Украине.
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