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Вице-президент МОК хочет вернуть россиян в спорт — украинские министры против

2 октября 2024 00:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Министры иностранных дел и спорта выступили против заявлений представителя МОК о возвращении россиян в спорт
Хуан Антонио Самаранч-младший. Фото: AFP
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Министерстве молодежи и спорта и Министерстве иностранных дел жестко отреагировали на предложение кандидата на пост Президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего, который хочет вернуть российских спортсменов на Олимпиаду и вообще на международные соревнования. Министры соответствующих учреждений — Матвей бедный и Андрей Сибига — выпустили совместное заявление.

Об этом говорится на странице Министерства молодежи и спорта в Facebook.

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По мнению Хуана Антонио Самаранча-младшего, необходимо "работать очень настойчиво", чтобы "немедленно" восстановить членство России в Международном олимпийском комитете, потому что российская агрессия является лишь одним из "сорока с лишним" вооруженных конфликтов в мире. А спорт, в том числе МОК, вне политики.

Каково мнение министров украинских учреждений

А вот министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и глава МИД Андрей Сибига считают, что таким заявлением вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии.

Министры отмечают, что такие заявления свидетельствуют о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии или его желании оправдывать агрессора.

Бедный и Сибига напомнили, что санкции, изоляция и отстранение РФ от международных спортивных событий произошли в ответ на ее неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину и зверства, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Кроме того, война против Украины привела к гибели тысяч мирных украинцев, в том числе более 500 украинских спортсменов и тренеров, повреждению и разрушению более 500 спортивных объектов в Украине.

Напомним, ранее "Байер" нанял тренера из Украины. Им оказался легенда луганской "Зари".

Украинского форварда Артема Довбика могут купить известные команды из Англии.

санкции против России спорт МИД МОК Министерство молодежи и спорта Украины

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