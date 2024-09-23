Легенда Зари Никита Каменюка стал тренером в Байери

Никита Каменюк. Фото: "Заря"

Действующий чемпион Германии леверкузенский "Байер" подписал еще одного украинца. К игрокам юношеских команд присоединился тренер из Луганска.

О переходе в "Байер" украинского тренера сообщил портал "UA-Футбол".

Читайте также:

Никита Каменюка. Фото: "Заря"

Легенда "Зари" перешел в "Байер"

По данным источника, в структуре действующего чемпиона Германии будет работать 39-летний Никита Каменюка.

Известно, что Каменюка, который даже имел опыт игрока сборной Украины, будет работать ассистентом главного тренера команд U-14 и U-15.

Отметим, что несколько лет Каменюка живет в Германии, где работал с любительскими командами.

Бывший капитан "Зари" завершил карьеру в 2020 году, а затем до лета 2022 года работал тренером луганской команды U-19. Затем Никита работал ассистентом главного тренера в первой команде "Зари".

За команды всех возрастов в "Байере" выступают пять украинцев: 17-летние голкипер Александр Петренко и форвард Артем Степанов, 15-летние полузащитники Андрей Гамзик, Максим Гололобов и Егор Кощий.

Напомним, ранее стало известно, что мадридский "Реал" намерен назначить главным тренером наставника "Байера".

Также ранее украинский футболист в 17 лет попал в основную заявку "Байера". Другой молодой украинский игрок покинул "Жирону".