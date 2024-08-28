Украинский форвард Артем Степанов попал в заявку "Байера" на матч Кубка

Артем Степанов. Фото: "Байер"

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо дал шанс украинскому форварду молодежной команды Артему Степанову. Футболист попал в заявку основной команды на матч.

Украинец может сыграть в Кубке Германии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Артем Степанов на скамейке запасных. Фото: "Байер"

Степанов в заявке "Байера"

Украинский 17-летний футболист попал на скамейку запасных на матч Кубка против "Карл Цейсс".

В этом сезоне Степанов в составе команды "Байера" U-19 забил пять голов и отдал один ассист в пяти матчах.

Уроженец Луцка является воспитанником академии донецкого "Шахтера". После начала полномасштабного российского вторжения форвард уехал в Германию и подписал контракт с "Байером". Действующий контракт с Леверкузеном действует до 30 июня 2027 года.

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