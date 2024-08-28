Український форвард Артем Степанов потрапив у заявку "Баєра" на матч Кубка

Артем Степанов. Фото: "Баєр"

Головний тренер леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо дав шанс українському форварду молодіжної команди Артему Степанову. Футболіст потрапив до заявки основної команди на матч.

Українець може зіграти у Кубку Німеччини, повідомив портал Новини. LIVE.

Читайте також:

Артем Степанов на лавці запасних. Фото: "Баєр"

Степанов в заявці "Баєра"

Український 17-річний футболіст потрапив на лавку запасних на матч Кубка проти "Карл Цейсс".

Цього сезону Степанов у складі команди "Баєра" U-19 забив п’ять голів та віддав один асист у п’яти матчах.

Уродженець Луцька є вихованцем академії донецького "Шахтаря". Після початку повномасштабного російського вторгнення форвард виїхав до Німеччини та підписав контракт з "Баєром". Чинний контракт гравця з Леверкузеном діє до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

Роналду та Зідан знову працюватимуть в одному клубі — що відомо.

Мілевський розкритикував Шовковського через заміни у матчі "Динамо" з "РБ Зальцбург".

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал".