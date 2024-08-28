Український форвард Артем Степанов потрапив у заявку "Баєра" на матч Кубка

Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини
Головний тренер леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо дав шанс українському форварду молодіжної команди Артему Степанову. Футболіст потрапив до заявки основної команди на матч.
Українець може зіграти у Кубку Німеччини, повідомив портал Новини. LIVE.
Степанов в заявці "Баєра"
Український 17-річний футболіст потрапив на лавку запасних на матч Кубка проти "Карл Цейсс".
Цього сезону Степанов у складі команди "Баєра" U-19 забив п’ять голів та віддав один асист у п’яти матчах.
Уродженець Луцька є вихованцем академії донецького "Шахтаря". Після початку повномасштабного російського вторгнення форвард виїхав до Німеччини та підписав контракт з "Баєром". Чинний контракт гравця з Леверкузеном діє до 30 червня 2027 року.
Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.
Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.
Роналду та Зідан знову працюватимуть в одному клубі — що відомо.
Мілевський розкритикував Шовковського через заміни у матчі "Динамо" з "РБ Зальцбург".
Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал".
Читайте Новини.LIVE!