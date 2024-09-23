Легенда Зорі Микита Каменюка став тренером у Баєрі

Микита Каменюка. Фото: "Зоря"

Чинний чемпіон Німеччини, леверкузенський "Баєр" підписав ще одного українця. До гравців юнацьких команд доєднався тренер з Луганська.

Про перехід в "Баєр" українського тренера повідомив портал "UA-Футбол".

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За даними джерела, у структурі чинного чемпіона Німеччини буде працювати 39-річний Микита Каменюка.

Наразі відомо, що Каменюка, який навіть мав досвід у збірній України, працюватиме асистентом головного тренера команд U-14 та U-15.

Зазначимо, що протягом кількох років Каменюка живе у Німеччині, де працював з аматорськими командами.

Колишній капітан "Зорі" завершив кар'єру у 2020 році, а потім до літа 2022 року працював тренером луганської команди U-19. Потім Микита працював асистентом головного тренера у першій команді "Зорі".

За команди різного віку в "Баєрі" виступають п'ять українців: 17-річні голкіпер Олександр Петренко та форвард Артем Степанов, 15-річні півзахисники Андрій Гамзік, Максим Гололобов та Єгор Кощій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мадридський "Реал" планує призначити головним тренером наставника "Баєра".

Також раніше український футболіст в 17 років потрапив до основної заявки "Баєра". Інший молодий український гравець покинув "Жирону".