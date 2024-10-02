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Віцепрезидент МОК хоче повернути росіян в спорт — українські міністри проти

2 жовтня 2024 00:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Міністри закордонних справ та спорту виступили проти заяв представника МОК щодо повернення росіян в спорт
Хуан Антоніо Самаранч-молоший. Фото: AFP
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Міністерстві молоді та спорту та Міністерстві закордонних справ жорстко відреагували на пропозицію кандидата на пост Президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який пропонує повернути російських спортсменів на Олімпіаду та взагалі на міжнародні змагання. Міністри відповідних установ — Матвій Бідний та Андрій Сибіга — випустили сумісну заяву.  

Про це йдеться на  сторінці Міністерства молоді та спорту у Facebook.

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На думку Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, необхідно "працювати дуже наполегливо", щоб "негайно" відновити членство Росії в Міжнародному олімпійському комітеті, бо російська агресія є лише одним із "сорока з гаком" збройних конфліктів у світі. А спорт, в тому числі МОК, є поза політикою.

Яка думка міністрів українських установ

А ось міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та голова МЗС Андрій Сибіга вважають, що такою своєю заявою віцепрезидент МОК продемонстрував зневагу не лише до України, але і до основоположних принципів Олімпійської Хартії.

Міністри зауважують, що такі заяви свідчать про недостатню обізнаність віцепрезидента МОК щодо російської агресії або його бажання виправдовувати агресора.

Бідний та Сибіга нагадали, що санкції, ізоляція та відсторонення РФ від міжнародних спортивних подій відбулися у відповідь на її неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну та звірства, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Крім того, війна проти України призвела до загибелі тисяч мирних українців, зокрема понад 500 українських спортсменів та тренерів, пошкодження та руйнування понад 500 спортивних обʼєктів в Україні.

Нагадаємо, раніше "Баєр" найняв тренера з України. Ним виявився легенда луганської "Зорі".

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санкції проти Росії спорт МЗС МОК Міністерство молоді та спорту України

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