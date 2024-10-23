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Ворскла уволила Долганского — кто возглавит полтавскую команду

23 октября 2024 16:40
Станислав Костюк - Редактор
Максимов может возглавить Ворсклу после увольнения Долганского
Бывший тренер "Ворсклы" Сергей Долганский. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Руководство "Ворсклы" расторгло контракт с Сергеем Долганским. Вместе с ним из полтавского клуба ушел весь тренерский штаб.

"Ворскла" ведет переговоры с другим известным наставником, сообщает "Суспільне Полтава". 

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Сергей Долганский был исполняющим обязанности главного тренера "Ворсклы" с января 2024 года. Он начал работать с полтавской командой после досрочного ухода из клуба Виктора Скрипника. 

Под руководством Долганского "Ворскла" заняла девятое место в турнирной таблице УПЛ по итогам прошлого сезона. В Кубке Украины команда дошла до финала, где уступила "Шахтеру". 

Юрий Максимов
Юрий Максимов может возглавить "Ворсклу". Фото: УНИАН

Детали смены тренера в "Ворскле" 

В полтавском клубе заявили, что увольнение Сергея Долганского не связано с атмосферой в команде. Однако настоящую причину этого решения в "Ворскле" не объяснили. 

В сезоне 2024/2025 полтавчане одержали две победы и трижды сыграли вничью в 10 турах. Команда занимает 12 место в турнирной таблице. Клуб ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим наставником "Днепра-1" Юрием Максимовым. 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, что его порадовало в матче против "Арсенала". 

Руководство "Жироны" готово продать полузащитника Виктора Цыганкова, если получит предложение по его трансферу. 

спорт тренер футбол Юрий Максимов Ворскла Сергей Долганский

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