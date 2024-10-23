Максимов может возглавить Ворсклу после увольнения Долганского

Бывший тренер "Ворсклы" Сергей Долганский. Фото: УНИАН

Руководство "Ворсклы" расторгло контракт с Сергеем Долганским. Вместе с ним из полтавского клуба ушел весь тренерский штаб.

"Ворскла" ведет переговоры с другим известным наставником, сообщает "Суспільне Полтава".

Читайте также:

Сергей Долганский был исполняющим обязанности главного тренера "Ворсклы" с января 2024 года. Он начал работать с полтавской командой после досрочного ухода из клуба Виктора Скрипника.

Под руководством Долганского "Ворскла" заняла девятое место в турнирной таблице УПЛ по итогам прошлого сезона. В Кубке Украины команда дошла до финала, где уступила "Шахтеру".

Юрий Максимов может возглавить "Ворсклу". Фото: УНИАН

Детали смены тренера в "Ворскле"

В полтавском клубе заявили, что увольнение Сергея Долганского не связано с атмосферой в команде. Однако настоящую причину этого решения в "Ворскле" не объяснили.

В сезоне 2024/2025 полтавчане одержали две победы и трижды сыграли вничью в 10 турах. Команда занимает 12 место в турнирной таблице. Клуб ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим наставником "Днепра-1" Юрием Максимовым.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, что его порадовало в матче против "Арсенала".

Руководство "Жироны" готово продать полузащитника Виктора Цыганкова, если получит предложение по его трансферу.