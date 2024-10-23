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Ворскла звільнила Долганського — хто очолить полтавську команду

23 жовтня 2024 16:40
Станіслав Костюк - Редактор
Максимов може очолити Ворсклу після звільнення Долганського
Колишній тренер "Ворскли" Сергій Долганський. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво "Ворскли" розірвало контракт із Сергієм Долганським. Разом із ним із полтавського клубу пішов увесь тренерський штаб.

"Ворскла" веде переговори з іншим відомим наставником, повідомляє "Суспільне Полтава".

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Сергій Долганський був виконувачем обов'язків головного тренера "Ворскли" з січня 2024 року. Він почав працювати з полтавською командою після дострокового виходу з клубу Віктора Скрипника.

Під керівництвом Долганського "Ворскла" посіла дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ за підсумками минулого сезону. У Кубку України команда дійшла до фіналу, де поступилася "Шахтарю".

Юрій Максимов
Юрій Максимов може очолити "Ворсклу". Фото: УНІАН

Деталі зміни тренера у "Ворсклі"

У полтавському клубі заявили, що звільнення Сергія Долганського не пов'язане з атмосферою в команді. Однак справжню причину цього рішення у "Ворсклі" не пояснили.

У сезоні 2024/2025 полтавці здобули дві перемоги та тричі зіграли внічию у 10 турах. Команда займає 12 місце у турнірній таблиці. Клуб веде переговори про співпрацю з колишнім наставником "Дніпра-1" Юрієм Максимовим.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич пояснив, що його потішило у матчі проти "Арсеналу".

Керівництво "Жирони" готове продати півзахисника Віктора Циганкова, якщо отримає пропозицію щодо його трансферу.

спорт тренер футбол Юрій Максимов Ворскла Сергій Долганський

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