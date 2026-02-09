Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ВСУ ликвидировали на фронте известного российского чемпиона

ВСУ ликвидировали на фронте известного российского чемпиона

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:07
Российский мастер спорта Напилов ликвидирован на фронте
Алексей Напилов на фронте. Фото: Facebook

Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Напилова, который до войны имел спортивный разряд "мастер спорта РФ" по кикбоксингу. Он регулярно участвовал в соревнованиях на разных турнирах.

Российские пропагандистские каналы не указывают точную дату и обстоятельства, при которых Напилова уничтожили на фронте, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

После гибели Алексея Напилова в РФ нашли способы организовать эвакуацию его тела на прощание с оккупантом в его родном Нижнем Новгороде, которое прошло 8 февраля 2026 года. Детали подготовки и само мероприятие освещаются лишь частично.

Кем был Напилов

Российские ресурсы ограничиваются сухими сообщениями без упоминания конкретного времени боя или действий, приведших к его гибели. Напилов был известен как мастер спорта России по кикбоксингу, которым занимался с ранних лет. До начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину спортсмену удалось добиться определенных успехов как у себя на родине, так и за рубежом.

Сообщалось, что Напилов присоединился к оккупационным войскам осенью прошлого года, заключив контракт с Минобороны РФ. Он успел принять участие в боях на нескольких участках фронта, однако в феврале 2026 года был ликвидирован Силами обороны Украины. 

Напомним, одно из украинских министерств прокомментировало скандальный инцидент с высказыванием Михаила Мудрика. 

Известная украинская спортсменка призналась, почему на Олимпиаде-2026 использует инвентарь родной сестры

ВСУ спорт кикбоксинг война в Украине российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации