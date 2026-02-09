Российский мастер спорта Напилов ликвидирован на фронте

Алексей Напилов на фронте. Фото: Facebook

Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Напилова, который до войны имел спортивный разряд "мастер спорта РФ" по кикбоксингу. Он регулярно участвовал в соревнованиях на разных турнирах.

Российские пропагандистские каналы не указывают точную дату и обстоятельства, при которых Напилова уничтожили на фронте, сообщает портал Новини.LIVE.

После гибели Алексея Напилова в РФ нашли способы организовать эвакуацию его тела на прощание с оккупантом в его родном Нижнем Новгороде, которое прошло 8 февраля 2026 года. Детали подготовки и само мероприятие освещаются лишь частично.

Кем был Напилов

Российские ресурсы ограничиваются сухими сообщениями без упоминания конкретного времени боя или действий, приведших к его гибели. Напилов был известен как мастер спорта России по кикбоксингу, которым занимался с ранних лет. До начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину спортсмену удалось добиться определенных успехов как у себя на родине, так и за рубежом.

Сообщалось, что Напилов присоединился к оккупационным войскам осенью прошлого года, заключив контракт с Минобороны РФ. Он успел принять участие в боях на нескольких участках фронта, однако в феврале 2026 года был ликвидирован Силами обороны Украины.

