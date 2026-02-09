Російського майстра спорту Напілова ліквідовано на фронті

Олексій Напілов на фронті. Фото: Facebook

Сили оборони України ліквідували російського окупанта Олексія Напілова, який до війни мав спортивний розряд "майстер спорту РФ" з кікбоксингу. Він регулярно брав участь у змаганнях на різних турнірах.

Російські пропагандистські канали не вказують точної дати та обставин, за яких Напілова знищили на фронті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Після загибелі Олексія Напілова в РФ знайшли способи організувати евакуацію його тіла та прощання з окупантом у його рідному Нижньому Новгороді, яке відбулося 8 лютого 2026 року. Деталі підготовки та сам захід висвітлюються лише частково.

Ким був Напілов

Російські ресурси обмежуються сухими повідомленнями без згадки конкретного часу бою або дій, що призвели до його загибелі. Напілов був відомий як майстер спорту Росії з кікбоксингу, яким займався з ранніх років. До початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну спортсмену вдалося досягти певних успіхів як у себе на батьківщині, так і за кордоном.

Повідомлялося, що Напілов приєднався до окупаційних військ восени минулого року, уклавши контракт із Міноборони РФ. Він встиг узяти участь у боях на кількох ділянках фронту, проте в лютому 2026 року був ліквідований Силами оборони України.

