Челси продаст женскую команду, чтобі избежать проблем в АПЛ

С Челси могут снять очки из-за серьезного нарушения — что известно
Английский футбольный клуб "Челси" может пострадать из-за больших расходов на трансферы. Лондонцам грозит штраф и снятие очков.
Санкции могут повлиять на перспективы команды, которая ведет борьбу за чемпионский титул, сообщает Daily Express.
Руководство лондонского "Челси" регулярно тратит огромные суммы на усиление состава во время каждого трансферного окна. Речь идет о сотнях миллионов фунтов стерлингов каждые полгода. Такая щедрость клубного руководства может обернуться проблемами для "синих".
Что грозит "Челси"
Нарушение финансового fair-play может привести к тому, что на лондонский клуб наложат большой штраф. Также с команды снимут очки, если вина "Челси" будет доказана.
Для того чтобы избежать этого сценария, руководство лондонского клуба готовится к продаже женской команды. Но если Футбольная Ассоциация Англии примет закон о спонсорских контрактах, то эту сделку не утвердят, а санкции против "Челси" вступят в силу. Впрочем, вероятность такого исхода в 2024 году не велика.
В текущем сезоне "синие" провел семь матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Михаил Мудрик провел за "Челси" шесть матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Напомним, Михаил Мудрик может уйти в краткосрочную аренду, чтобы получить стабильную игровую практику.
А лидер сборной Аргентины Лионель Месси назвал футболиста, который достоин в этом году получить "Золотой мяч".
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