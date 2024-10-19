Челси продаст женскую команду, чтобі избежать проблем в АПЛ

Лидер "Челси" Коул Палмер. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Английский футбольный клуб "Челси" может пострадать из-за больших расходов на трансферы. Лондонцам грозит штраф и снятие очков.

Санкции могут повлиять на перспективы команды, которая ведет борьбу за чемпионский титул, сообщает Daily Express.

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Руководство лондонского "Челси" регулярно тратит огромные суммы на усиление состава во время каждого трансферного окна. Речь идет о сотнях миллионов фунтов стерлингов каждые полгода. Такая щедрость клубного руководства может обернуться проблемами для "синих".

Тренер Энцо Мареска с футболистами "Челси". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Что грозит "Челси"

Нарушение финансового fair-play может привести к тому, что на лондонский клуб наложат большой штраф. Также с команды снимут очки, если вина "Челси" будет доказана.

Для того чтобы избежать этого сценария, руководство лондонского клуба готовится к продаже женской команды. Но если Футбольная Ассоциация Англии примет закон о спонсорских контрактах, то эту сделку не утвердят, а санкции против "Челси" вступят в силу. Впрочем, вероятность такого исхода в 2024 году не велика.

В текущем сезоне "синие" провел семь матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Михаил Мудрик провел за "Челси" шесть матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Напомним, Михаил Мудрик может уйти в краткосрочную аренду, чтобы получить стабильную игровую практику.

А лидер сборной Аргентины Лионель Месси назвал футболиста, который достоин в этом году получить "Золотой мяч".