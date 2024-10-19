Челсі продасть жіночу команду, щоб уникнути проблем в АПЛ

Лідер "Челсі" Коул Палмер. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Англійський футбольний клуб "Челсі" може постраждати через великі витрати на трансфери. Лондонцям загрожує штраф та зняття очок.

Санкції можуть вплинути на перспективи команди, яка веде боротьбу за чемпіонський титул, повідомляє Daily Express.

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Керівництво лондонського "Челсі" регулярно витрачає великі суми на посилення складу під час кожного трансферного вікна. Йдеться про сотні мільйонів фунтів стерлінгів кожні пів року. Така щедрість клубного керівництва може спричинити проблеми для "синіх".

Тренер Енцо Мареска із футболістами "Челсі". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Що загрожує "Челсі"

Порушення фінансового fair-play може призвести до того, що лондонський клуб накладуть великий штраф. Також з команди знімуть очки, якщо вина "Челсі" буде доведена.

Щоб уникнути цього сценарію, керівництво лондонського клубу готується до продажу жіночої команди. Але якщо Футбольна Асоціація Англії ухвалить закон про спонсорські контракти, то цю угоду не затвердять, а санкції проти "Челсі" набудуть чинності. Втім, ймовірність такого результату 2024 року не велика.

Цього сезону "сині" провів сім матчів і посідає п'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик провів за "Челсі" шість матчів у всіх турнірах та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може піти у короткострокову оренду, щоб отримати стабільну ігрову практику.

А лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав футболіста, який гідний цього року вибороти "Золотий м'яч".