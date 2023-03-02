Илья Забарный дебютирует за Борнмут в ближайшее время

Украинский футболист почти восстановился от травмы

Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся к тренировкам в составе английского "Борнмута". Молодой футболист не сыграл за новую команду ни одного матча.

В ближайшие недели ожидается дебют украинца в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт "вишен".

20-летний Илья Забарный в скором времени сможет выйти на поле в футболке английского "Борнмута". Изначально предполагалось, что футболист будет восстанавливаться от травмы лодыжки до апреля, однако украинец опережает график.

Возвращение Забарного

В четверг, второго марта, Забарный тренировался в общей группе футболистов "Борнмута". Судя по снимкам, у него было хорошее настроение. Главный тренер команды Гари О’Нил неоднократно говорил, что рассчитывает на Илью. Пока защитник ограничился растяжкой и беговыми упражнениями, но сам факт появления Забарного на тренировке уже является хорошим знаком.

Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Английский клуб заплатил за футболиста более 22 млн евро. В текущем сезоне защитник отыграл 25 поединков за украинский клуб.

У "Борнмута" достаточно сложный график матчей на март. Команде Гари О’Нила предстоит сыграть три поединка:

"Арсенал" — "Борнмут" (4.03)

"Борнмут" — "Ливерпуль" (11.03)

"Астон Вилла" — "Борнмут" (18.03)

В одном из этих матчей Забарный может впервые в АПЛ выйти на поле.

Напомним, накануне завершился перенесенный матч Премьер-лиги, в котором "Арсенал" разгромил "Эвертон". Александр Зинченко и Виталий Миколенко получили высокие оценки за свою игру.