Илья Забарный дебютирует за Борнмут в ближайшее время

Забарный готовится вернуться на поле: известны сроки
Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся к тренировкам в составе английского "Борнмута". Молодой футболист не сыграл за новую команду ни одного матча.
В ближайшие недели ожидается дебют украинца в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт "вишен".
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20-летний Илья Забарный в скором времени сможет выйти на поле в футболке английского "Борнмута". Изначально предполагалось, что футболист будет восстанавливаться от травмы лодыжки до апреля, однако украинец опережает график.
Возвращение Забарного
В четверг, второго марта, Забарный тренировался в общей группе футболистов "Борнмута". Судя по снимкам, у него было хорошее настроение. Главный тренер команды Гари О’Нил неоднократно говорил, что рассчитывает на Илью. Пока защитник ограничился растяжкой и беговыми упражнениями, но сам факт появления Забарного на тренировке уже является хорошим знаком.
Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Английский клуб заплатил за футболиста более 22 млн евро. В текущем сезоне защитник отыграл 25 поединков за украинский клуб.
У "Борнмута" достаточно сложный график матчей на март. Команде Гари О’Нила предстоит сыграть три поединка:
- "Арсенал" — "Борнмут" (4.03)
- "Борнмут" — "Ливерпуль" (11.03)
- "Астон Вилла" — "Борнмут" (18.03)
В одном из этих матчей Забарный может впервые в АПЛ выйти на поле.
Напомним, накануне завершился перенесенный матч Премьер-лиги, в котором "Арсенал" разгромил "Эвертон". Александр Зинченко и Виталий Миколенко получили высокие оценки за свою игру.