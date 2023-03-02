Ілля Забарний дебютує за Борнмут найближчим часом

Український футболіст майже відновився від травми

Захисник збірної України Ілля Забарний повернувся до тренувань у складі англійського "Борнмуту". Молодий футболіст ще не зіграв за нову команду жодного матчу.

Найближчими тижнями очікується дебют українця в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт "вишень".

20-річний Ілля Забарний незабаром зможе вийти на поле у футболці англійського "Борнмуту". Спочатку передбачалося, що футболіст відновлюватиметься від травми кісточки до квітня, проте українець випереджає графік.

Повернення Забарного

У четвер, 2 березня, Забарний тренувався у загальній групі футболістів "Борнмута". Судячи зі знімків, він мав гарний настрій. Головний тренер команди Гарі О'Ніл неодноразово говорив, що розраховує на Іллю. Поки захисник обмежився розтяжкою та біговими вправами, але сам факт появи Забарного на тренуванні вже є добрим знаком.

Ілля Забарний перейшов у "Борнмут" із київського "Динамо" у січні 2023 року. Англійський клуб заплатив за футболіста понад 22 млн євро. Цього сезону захисник відіграв 25 поєдинків за український клуб.

"Борнмут" має досить складний графік матчів на березень. Команді Гарі О'Ніла належить зіграти три поєдинки:

"Арсенал" — "Борнмут" (4.03)

"Борнмут" — "Ліверпуль" (11.03)

"Астон Вілла" — "Борнмут" (18.03)

В одному із цих матчів Забарний може вперше в АПЛ вийти на поле.

Нагадаємо, напередодні завершився перенесений матч Прем'єр-ліги, у якому "Арсенал" розгромив "Евертон". Олександр Зінченко та Віталій Миколенко отримали високі оцінки за свою гру.