Илья Забарный рассказал о войне в Украине

"Во время атаки ты не знаешь, куда упадет бомба": Забарный о войне в Украине
Украинский защитник Борнмута прокомментировал поддержку Украины со стороны клубов АПЛ. Он пока не дебютировал в чемпионате Англии из-за травмы, но может успеть сыграть против сборной этой страны.
Комментарий футболиста и ситуация с его состоянием в материале Новини.LIVE.
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"Я горжусь тем, что я украинец. Играть в Премьер-лиге всегда было мечтой, и это слава моей страны, что я могу это сделать", — говорит игрок.
По словам Забарного, этот жест очень важен для всех, для всего украинского народа.
"Каждый день в Украине гибнут люди, мир должен знать, что происходит в моей стране. Прошлый год был таким трудным для всех, кто живет в Украине. Мы путешествовали по миру и играли матчи за мир, говоря, что нам не нужна война", — вспоминает Илья.
Также футболист поделился своими воспоминаниями о ракетных обстрелах Украины со стороны оккупантов.
"У нас не было болельщиков на стадионах. Когда проходил обстрел, мы шли в безопасное место под землей. Когда он заканчивался, мы продолжали играть. Когда происходит атака, вы не знаете, куда упадет ракета. Это очень опасно. Прислушиваешься и слышишь бомбу.
Это ужасно. Вы боитесь не за свою жизнь, а за жизнь своей семьи. После начала войны ты просто становишься другим человеком, тебе нужно быть сильным", — сказал Илья
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с травмой защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
"По словам Забарного, он через две недели будет готов уже тренироваться в общей группе. В принципе, он успевает до начала сбора национальной команды Украины. Его тренер в "Борнмуте" говорит, что нужно 4 недели. Это логично объясняется, потому что тренеры не хотят отпускать", — утверждает журналист.
Сам Забарный очень хочет восстановиться до матчей сборной. Он настроен, что через 2 недели успеет восстановиться и сможет помочь против Англии.
"Завтра, насколько я понимаю, будет общение между врачами сборной и "Борнмута", они будут принимать решения", — сказал Цыганик.
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