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"Під час атаки ти не знаєш, куди впаде бомба": Забарний про війну в Україні

28 лютого 2023 08:49
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ілля Забарний розповів про війну в Україні
Захисник "Борнмута" може встигнути відновитись до матчу з Англією
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український захисник "Борнмута" прокоментував підтримку України з боку клубів АПЛ. Він поки що не дебютував у чемпіонаті Англії через травму, але може встигнути зіграти проти збірної цієї країни.

Коментар футболіста та ситуація з його станом у матеріалі Новини.LIVE

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"Я пишаюся тим, що я українець. Грати в Прем'єр-лізі завжди було мрією, і це слава моєї країни, що я можу це зробити", — каже гравець.

За словами Забарного, цей жест дуже важливий для всіх, для всього українського народу.

"Кожен день в Україні гинуть люди, світ повинен знати, що відбувається в моїй країні. Минулий рік був таким важким для всіх, хто живе в Україні. Ми подорожували по світу і грали матчі за мир, кажучи, що нам не потрібна війна", — згадує Ілля.

Також футболіст поділився своїми спогадами про ракетні обстріли України з боку окупантів.

"У нас не було вболівальників на стадіонах. Коли відбувався обстріл, ми йшли в безпечне місце під землею. Коли він закінчувався, ми продовжували грати. Коли відбувається атака, ви не знаєте, куди впаде ракета. Це дуже небезпечно. Прислухаєшся і чуєш бомбу.

забарный

Це страшно. Ви боїтеся не за своє життя, а за життя своєї родини. Після початку війни ти просто стаєш іншою людиною, тобі потрібно бути сильним", — сказав Ілля. 

Український журналіст Ігор Циганик розповів про ситуацію із травмою захисника "Борнмуту" Іллі Забарного.

"За словами Забарного, він через два тижні буде готовий вже тренуватися у загальній групі. У принципі, він встигає до початку збору національної команди України. Його тренер у "Борнмуті" каже, що потрібно 4 тижні. Це логічно пояснюється, бо тренери не хочуть відпускати", — стверджує журналіст.

Сам Забарний дуже хоче відновитись до матчів збірної. Він налаштований, що за 2 тижні встигне відновитися і зможе допомогти проти Англії. 

"Завтра, наскільки я розумію, буде спілкування між лікарями збірної та "Борнмуту", вони прийматимуть рішення", — сказав Циганик.

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