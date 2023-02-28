Ілля Забарний розповів про війну в Україні

"Під час атаки ти не знаєш, куди впаде бомба": Забарний про війну в Україні
Український захисник "Борнмута" прокоментував підтримку України з боку клубів АПЛ. Він поки що не дебютував у чемпіонаті Англії через травму, але може встигнути зіграти проти збірної цієї країни.
Коментар футболіста та ситуація з його станом у матеріалі Новини.LIVE.
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"Я пишаюся тим, що я українець. Грати в Прем'єр-лізі завжди було мрією, і це слава моєї країни, що я можу це зробити", — каже гравець.
За словами Забарного, цей жест дуже важливий для всіх, для всього українського народу.
"Кожен день в Україні гинуть люди, світ повинен знати, що відбувається в моїй країні. Минулий рік був таким важким для всіх, хто живе в Україні. Ми подорожували по світу і грали матчі за мир, кажучи, що нам не потрібна війна", — згадує Ілля.
Також футболіст поділився своїми спогадами про ракетні обстріли України з боку окупантів.
"У нас не було вболівальників на стадіонах. Коли відбувався обстріл, ми йшли в безпечне місце під землею. Коли він закінчувався, ми продовжували грати. Коли відбувається атака, ви не знаєте, куди впаде ракета. Це дуже небезпечно. Прислухаєшся і чуєш бомбу.
Це страшно. Ви боїтеся не за своє життя, а за життя своєї родини. Після початку війни ти просто стаєш іншою людиною, тобі потрібно бути сильним", — сказав Ілля.
Український журналіст Ігор Циганик розповів про ситуацію із травмою захисника "Борнмуту" Іллі Забарного.
"За словами Забарного, він через два тижні буде готовий вже тренуватися у загальній групі. У принципі, він встигає до початку збору національної команди України. Його тренер у "Борнмуті" каже, що потрібно 4 тижні. Це логічно пояснюється, бо тренери не хочуть відпускати", — стверджує журналіст.
Сам Забарний дуже хоче відновитись до матчів збірної. Він налаштований, що за 2 тижні встигне відновитися і зможе допомогти проти Англії.
"Завтра, наскільки я розумію, буде спілкування між лікарями збірної та "Борнмуту", вони прийматимуть рішення", — сказав Циганик.
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