Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный впервые забил за ПСЖ — видео

Забарный впервые забил за ПСЖ — видео

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 23:59
Забарный забил дебютный гол за ПСЖ в матче с Осером в Лиге 1
Илья Забарный. Фото: Reuters

В шестом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграл против "Осера". С первых минут игры на поле вышел украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

Украинцу удалось забить дебютный мяч за "ПСЖ", сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Первый гол Забарного

Забарный на 32-й минуте отметился первым голом в матче и во французском этапе карьеры. Третий в голосовании за "Золотой мяч-2025" португалец Витинья подал на дальнюю штангу на Илью, который ударом ногой пробил голкипера "Осера".

Во втором тайме на 54-й минуте забил партнер Забарного в центре защиты Лука Бералдо.

По итогам матча "ПСЖ" выиграл у "Осера" со счетом 2:0. Забарный отыграл все 90 минут и добавленное время.

Забарный после трансфера из "Борнмута" сыграл шесть матчей за "ПСЖ".

"ПСЖ" — "Осер" — 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

Напомним, Марина Бех-Романчук рассказала, за что получила длительную дисквалификацию.

Украинский защитник "Динамо" находится среди самых дорогих в Европе.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации