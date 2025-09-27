Забарный забил дебютный гол за ПСЖ в матче с Осером в Лиге 1

Илья Забарный. Фото: Reuters

В шестом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграл против "Осера". С первых минут игры на поле вышел украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

Украинцу удалось забить дебютный мяч за "ПСЖ", сообщил портал Новини.LIVE.

Первый гол Забарного

Забарный на 32-й минуте отметился первым голом в матче и во французском этапе карьеры. Третий в голосовании за "Золотой мяч-2025" португалец Витинья подал на дальнюю штангу на Илью, который ударом ногой пробил голкипера "Осера".

Во втором тайме на 54-й минуте забил партнер Забарного в центре защиты Лука Бералдо.

По итогам матча "ПСЖ" выиграл у "Осера" со счетом 2:0. Забарный отыграл все 90 минут и добавленное время.

Забарный после трансфера из "Борнмута" сыграл шесть матчей за "ПСЖ".

"ПСЖ" — "Осер" — 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

