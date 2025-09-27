Забарний забив дебютний гол за ПСЖ у матчі з Осером у Лізі 1

Ілля Забарний. Фото: Reuters

У шостому турі Ліги 1 "ПСЖ" зіграв проти "Осера". З перших хвилин гри на поле вийшов український центральний захисник парижан Ілля Забарний.

Українцю вдалося забити дебютний м’яч за "ПСЖ", повідомив портал Новини.LIVE.

Перший гол Забарного

Забарний на 32-й хвилині відзначився першим голом в матчі та у французькому етапі кар’єри. Третій в голосуванні за "Золотий м’яч-2025" португалець Вітінья подав на дальню штангу на Іллю, який ударом ногою пробив голкіпера "Осера".

У другому таймі на 54-й хвилині забив партнер Забарного в центрі захисту Лука Бералдо.

За підсумками матча "ПСЖ" виграв у "Осера" з рахунком 2:0. Забарний відіграв усі 90 хвилин та добавлений час.

Забарний після трансферу з "Борнмута" відіграв шість матчів за "ПСЖ".

"ПСЖ" — "Осер" — 2:0

Голи: Забарний, 32, Бералдо, 54

