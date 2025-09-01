Франция потеряла двух ведущих защитников перед игрой с Украиной

Защитник "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салиба получил травму. Фото: Reuters/Phil Noble

В третьем туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" со счетом 1:0 благодаря голу Доминика Собослаи со штрафного удара. Но результат оказался не единственной новостью. Национальная команда Франции понесла серьезные потери накануне игры со сборной Украины.

Встреча "Арсенала" с "Ливерпулем" принесла серьезные кадровые потери обеим командам, сообщает L'Equipe.

Уже на пятой минуте матча защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил повреждение ноги и не смог продолжить игру. Его срочно заменил Кристиан Москера, а врачи пока не дают точных сроков восстановления.

Ибрагима Конате благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Phil Noble

Во втором тайме аналогичная проблема возникла у Ибраимы Конате. Игрок "Ливерпуля" повредил ногу на 77-й минуте и покинул поле, уступив место Джо Гомесу. Таким образом, сразу два ключевых защитника сборной Франции получили травмы за один вечер.

Проблемы Франции и Украины перед стартом

Оба футболиста были заявлены в состав сборной Франции на старт квалификации ЧМ-2026, где первым соперником станет Украина. Матч пройдет 5 сентября во Вроцлаве. Для французов потеря Салиба и Конате может стать серьезным ударом по обороне команды.

Ситуация непростая и у сборной Украины. Сергей Ребров вынужден был вызвать Богдана Михайличенко вместо травмированного Александра Тымчика, а также рассчитывать на Виталия Миколенко, который только восстановился после повреждения.

Напомним, поединок отбора на Мундиаль с участием Украины и Франции можно будет посмотреть онлайн в прямом эфире.

Сразу несколько футболистов сборной Украины планируют уже в ближайшее время покинуть киевское "Динамо" и перейти в зарубежные клубы.