Головна Спорт Збірна Франції втратила двох лідерів перед матчем з Україною

Збірна Франції втратила двох лідерів перед матчем з Україною

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:01
Франція втратила двох провідних захисників перед грою з Україною
Захисник "Арсеналу" та збірної Франції Вільям Саліба отримав травму. Фото: Reuters/Phil Noble

У третьому турі Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" обіграв "Арсенал" із рахунком 1:0 завдяки голу Домініка Собослаї зі штрафного удару. Проте результат виявився не єдиною новиною. Національна команда Франції зазнала серйозних втрат напередодні гри зі збірною України.

Зустріч "Арсеналу" з "Ліверпулем" принесла серйозні кадрові втрати обом командам, повідомляє L'Equipe.

Уже на п'ятій хвилині матчу захисник "Арсеналу" Вільям Саліба зазнав ушкодження ноги й не зміг продовжити гру. Його терміново замінив Крістіан Москера, а лікарі поки не дають точних термінів відновлення.

Ибрагима Конате
Ібрагіма Конате дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Phil Noble

У другому таймі аналогічна проблема виникла в Ібраїми Конате. Гравець "Ліверпуля" пошкодив ногу на 77-й хвилині та залишив поле, поступившись місцем Джо Гомесу. Таким чином, одразу два ключові захисники збірної Франції зазнали травм за один вечір.

Проблеми Франції та України перед стартом

Обидва футболісти були заявлені до складу збірної Франції на старт кваліфікації ЧС-2026, де першим суперником стане Україна. Матч відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Для французів втрата Саліба та Конате може стати серйозним ударом по обороні команди.

Ситуація непроста й у збірної України. Сергій Ребров змушений був викликати Богдана Михайличенка замість травмованого Олександра Тимчика, а також розраховувати на Віталія Миколенка, який щойно відновився після ушкодження.

Нагадаємо, поєдинок відбору на Мундіаль за участю України та Франції можна буде подивитися онлайн у прямому ефірі.

Одразу декілька футболістів збірної України планують уже найближчим часом покинути київське "Динамо" та перейти в закордонні клуби.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу Вільям Саліба
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
