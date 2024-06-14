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Сборная Германии до сих пор пользуется бутылками с чемпионата мира 2018 года в РФ — какая причина

14 июня 2024 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему сборная Германии по футболу пользуется бутылками с ЧМ-2018 в России
Сборная Германии и бутылки для воды, которые она использует. Фото: Bild
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сборная Германии по футболу пользуется бутылками для воды, которые раздавали на состоявшемся в 2018 году в России Чемпионате мира. Игроки объяснили свое предпочтение заботой об экологии.

Об этом сообщает Bild в четверг, 13 июня.

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Так, журналисты издания заметили на одной из тренировок игроков на базе в баварском городе Херцогенаурах накануне чемпионата Европы по футболу, что они пользуются бутылками с чемпионата в России. Так, на синих бутылках маркером написаны имена игроков.

Почему немецкие футболисты продолжают пользоваться бутылками с ЧМ-2018 в России
Бутылки с ЧМ-2018 в России, которыми пользуется немецкая сборная. Фото: Bild

Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что использует многоразовые бутылки из предыдущих турниров вместо одноразовых по экологическим соображениям. Сборная уже около года ими пользуется, а на Евро-2024 их заменят официальные бутылки для воды.

Также в DFB добавили, что бутылки ЧМ-2018 использовались в недавних матчах сборной Германии против Украины, Греции и Италии.

Напомним, что 17 июня сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2024. Перед началом турнира украинские игроки на ресурсах УАФ представили свои города, пострадавшие во время войны.

Также у сборной Украины по футболу будет усилена охрана на чемпионате Европы-2024 в Германии. Это связано с желанием избежать любых инцидентов, связанных с украинскими спортсменами.

Россия
футбол
война в Украине
экология
Германия
чемпионат мира

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