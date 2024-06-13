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Збірна України у Німеччині під посиленою охороною

13 червня 2024 21:22
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Агабекян Карен
редактор
МВС Німеччини пообіцяло у посиленому режимі охороняти збірну України
Гравці збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Організатори чемпіонату Європи-2024 у Німеччині хочуть уникнути будь-яких інцидентів, пов'язаних зі збірною України. Тож у синьо-жовтих буде посилена охорона.

Про посилену охорону повідомила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, слова якої навів портал Bild.

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Україна опинилася під посиленою охороною

За інформацією Фезер, збірну України взяли під особливу охорону в Німеччині, що може бути пов'язане безпосередньо з війною в країні.

Міністр наголосила, що для її відомства це буде великим викликом.

"Для нас це особливий виклик, і ми готуємось захистити саме цю команду", — заявила Фезер.

Також Фезер зауважила, що зберігається велика небезпека кібератак Росії на інфраструктуру чемпіонату Європи.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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Німеччина
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
футбол

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