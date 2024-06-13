МВД Германии пообещало в усиленном режиме охранять сборную Украины

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Организаторы чемпионата Европы-2024 в Германии хотят избежать любых инцидентов, связанных со сборной Украины. Поэтому у сине-желтых будет усиленная охрана.

Об усиленной охране сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, слова которой привел портал Bild.

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Украина оказалась под усиленной охраной

По информации Фезер, сборную Украины взяли под особую охрану в Германии, что может быть связано непосредственно с войной в стране.

Министр отметила, что для ее ведомства это будет большим вызовом.

"Для нас это особый вызов, и мы готовимся защитить именно эту команду", — заявила Фезер.

Также Фезер отметила, что сохраняется большая опасность кибератак России на инфраструктуру чемпионата Европы.

Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

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