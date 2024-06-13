МВД Германии пообещало в усиленном режиме охранять сборную Украины

Сборная Украины в Германии под усиленной охраной
Организаторы чемпионата Европы-2024 в Германии хотят избежать любых инцидентов, связанных со сборной Украины. Поэтому у сине-желтых будет усиленная охрана.
Об усиленной охране сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, слова которой привел портал Bild.
Украина оказалась под усиленной охраной
По информации Фезер, сборную Украины взяли под особую охрану в Германии, что может быть связано непосредственно с войной в стране.
Министр отметила, что для ее ведомства это будет большим вызовом.
"Для нас это особый вызов, и мы готовимся защитить именно эту команду", — заявила Фезер.
Также Фезер отметила, что сохраняется большая опасность кибератак России на инфраструктуру чемпионата Европы.
Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.
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