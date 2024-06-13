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Болельщики удивили сборную Украины во время открытой тренировки — что произошло

13 июня 2024 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины провела в Германии открытую тренировку для болельщиков
Сборная Украины во время матча. Фото: instagram.com/ukr.zbirna_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины провела открытую тренировку в Германии. Несколько сотен болельщиков пришли на стадион, чтобы поприветствовать команду. 

"Сине-желтые" вышли на поле под овации болельщиков, сообщает Telegram-канал "Взбірна". 

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Сборная Украины уже больше суток находится в Германии, где готовится к Евро-2024. После заселения в отель футболистам предоставили отдых, но уже сегодня, 13 июня, они продолжили тренировки. На первое занятие национальной команды делегация "сине-желтых" пригласила болельщиков. 

Сборная Украины
Тренировка сборной Украины. Фото: скриншот Взбірна

Реакция футболистов на поддержку 

Перед тренировкой подопечные Сергея Ребров раздавали автографы и фотографировались с болельщиками возле стадиона. Во время выхода игроков на поле соотечественники устроили им овацию, скандировали патриотичные лозунги и поддерживали команду, будто она играла матч с принципиальным соперником. 

Было заметно, что некоторые футболисты сборной Украины поначалу чувствовали себя неловко, но затем оценили поддержку и даже обменивались шутками с фанами. Руслан Малиновский и еще несколько игроков подошли к трибунам и общались с болельщиками. 

Свой первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в понедельник, 17 июня. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Румынии. 

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
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