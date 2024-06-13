Сборная Украины провела в Германии открытую тренировку для болельщиков

Сборная Украины во время матча. Фото: instagram.com/ukr.zbirna_/

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины провела открытую тренировку в Германии. Несколько сотен болельщиков пришли на стадион, чтобы поприветствовать команду.

"Сине-желтые" вышли на поле под овации болельщиков, сообщает Telegram-канал "Взбірна".

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Сборная Украины уже больше суток находится в Германии, где готовится к Евро-2024. После заселения в отель футболистам предоставили отдых, но уже сегодня, 13 июня, они продолжили тренировки. На первое занятие национальной команды делегация "сине-желтых" пригласила болельщиков.

Тренировка сборной Украины. Фото: скриншот Взбірна

Реакция футболистов на поддержку

Перед тренировкой подопечные Сергея Ребров раздавали автографы и фотографировались с болельщиками возле стадиона. Во время выхода игроков на поле соотечественники устроили им овацию, скандировали патриотичные лозунги и поддерживали команду, будто она играла матч с принципиальным соперником.

Было заметно, что некоторые футболисты сборной Украины поначалу чувствовали себя неловко, но затем оценили поддержку и даже обменивались шутками с фанами. Руслан Малиновский и еще несколько игроков подошли к трибунам и общались с болельщиками.

Свой первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в понедельник, 17 июня. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Румынии.

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