Збірна України провела у Німеччині відкрите тренування для вболівальників

Збірна України під час матчу. Фото: instagram.com/rus.zbirna_/

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу збірна України провела відкрите тренування у Німеччині. Декілька сотень уболівальників прийшли на стадіон, щоб привітати команду.

"Синьо-жовті" вийшли на поле під овації вболівальників, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

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Збірна України вже понад добу перебуває у Німеччині, де готується до Євро-2024. Після заселення до готелю футболістам надали відпочинок, але вже сьогодні, 13 червня, вони продовжили тренування. На перше заняття національної команди делегація "синьо-жовтих" запросила вболівальників.

Тренування збірної України. Фото: скриншот Взбірна

Реакція футболістів на підтримку

Перед тренуванням підопічні Сергія Ребров роздавали автографи та фотографувалися з вболівальниками біля стадіону. Під час виходу гравців на поле співвітчизники влаштували їм овацію, скандували патріотичні гасла та підтримували команду, ніби вона грала матч із принциповим суперником.

Було помітно, що деякі футболісти збірної України спочатку почувалися ніяково, але потім оцінили підтримку і навіть обмінювалися жартами з фанами. Руслан Маліновський та ще декілька гравців підійшли до трибун та спілкувалися з уболівальниками.

Свій перший матч на Євро-2024 збірна України проведе у понеділок, 17 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Румунії.

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