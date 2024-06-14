Чому збірна Німеччини з футболу користується пляшками з ЧС-2018 у Росії

Збірна Німеччини і пляшки для води, які вона використовує. Фото: Bild

Збірна Німеччини з футболу користується пляшками для води, які роздавали на Чемпіонаті світу, що відбувся 2018 року в Росії. Гравці пояснили своє вподобання турботою про екологію.

Про це повідомляє Bild у четвер, 13 червня.

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Так, журналісти видання помітили на одному з тренувань гравців на базі у баварському місті Херцогенаурах напередодні чемпіонату Європи з футболу, що вони досі користуються пляшками з чемпіонату в Росії. Так, на синіх пляшках маркером написані імена гравців.

Пляшки з ЧС-2018 у Росії, якими користується німецька збірна. Фото: Bild

Німецька футбольна спілка (DFB) повідомила, що використовує багаторазові пляшки з попередніх турнірів замість одноразових з екологічних міркувань. Збірна вже близько року користується ними, а на Євро-2024 їх замінять офіційні пляшки для води.

Також у DFB додали, що пляшки з ЧС-2018 використовувалися в недавніх матчах збірної Німеччини проти України, Греції та Італії.

Нагадаємо, що 17 червня Збірна України стартує на чемпіонаті Європи-2024. Перед початком турніру українські гравці на ресурсах УАФ представили свої міста, які постраждали під час війни.

Також у збірної України з футболу буде посилена охорона на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині. Це пов'язано з бажанням уникнути будь-яких інцидентів, пов'язаних з українськими спортсменами.