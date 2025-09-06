Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборную Украины покинул еще один футболист — что известно

Сборную Украины покинул еще один футболист — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 13:03
Сборная Украины потеряла Цыганкова перед Азербайджаном
Виктор Цыганков в национальной команде. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Сборная Украины начала отборочный турнир к чемпионату мира-2026 с поражения. Во Вроцлаве команда Сергея Реброва уступила Франции со счетом 0:2 и одновременно столкнулась с первыми кадровыми проблемами.

Несмотря на достойную игру во втором тайме и несколько созданных моментов, "сине-желтые" не сумели пробить оборону соперника. Теперь ситуация осложняется еще одной потерей, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ранее стало известно, что Виктор Цыганков не сможет помочь сборной в ближайшем матче. Полузащитник получил мышечное повреждение в клубной игре и не успеет восстановиться к следующему туру квалификации.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков уехал из команды. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Новая проблема для сборной Украины

Из-за травмы Цыганков покинул расположение национальной команды. В штабе сборной подтвердили, что хавбек не сыграет во встрече с Азербайджаном, а его возвращение в строй будет зависеть от скорости восстановления.

Следующий матч Украина проведет во вторник, 9 сентября, против Азербайджана. Соперник накануне уступил Исландии с разгромным счетом 0:5, и для подопечных Реброва этот поединок станет обязательным для набора очков. 

Напомним, сборная Франции во время матча с Украиной тоже столкнулась с серьезной кадровой потерей, Дидье Дешам снял с игры одного из лидеров команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Жирона травма
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации