Сборная Украины потеряла Цыганкова перед Азербайджаном

Виктор Цыганков в национальной команде. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Сборная Украины начала отборочный турнир к чемпионату мира-2026 с поражения. Во Вроцлаве команда Сергея Реброва уступила Франции со счетом 0:2 и одновременно столкнулась с первыми кадровыми проблемами.

Несмотря на достойную игру во втором тайме и несколько созданных моментов, "сине-желтые" не сумели пробить оборону соперника. Теперь ситуация осложняется еще одной потерей, сообщает портал Новини.LIVE.

Ранее стало известно, что Виктор Цыганков не сможет помочь сборной в ближайшем матче. Полузащитник получил мышечное повреждение в клубной игре и не успеет восстановиться к следующему туру квалификации.

Виктор Цыганков уехал из команды. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Новая проблема для сборной Украины

Из-за травмы Цыганков покинул расположение национальной команды. В штабе сборной подтвердили, что хавбек не сыграет во встрече с Азербайджаном, а его возвращение в строй будет зависеть от скорости восстановления.

Следующий матч Украина проведет во вторник, 9 сентября, против Азербайджана. Соперник накануне уступил Исландии с разгромным счетом 0:5, и для подопечных Реброва этот поединок станет обязательным для набора очков.

Напомним, сборная Франции во время матча с Украиной тоже столкнулась с серьезной кадровой потерей, Дидье Дешам снял с игры одного из лидеров команды.