Травма завадить Циганкову зіграти проти Азербайджану

Віктор Циганков у національній команді. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Збірна України розпочала відбірковий турнір до чемпіонату світу-2026 з поразки. У Вроцлаві команда Сергія Реброва поступилася Франції з рахунком 0:2 й одночасно зіткнулася з першими кадровими проблемами.

Попри гідну гру в другому таймі та кілька створених моментів, "синьо-жовті" не зуміли пробити оборону суперника. Тепер ситуація ускладнюється ще однією втратою, повідомляє портал Новини.LIVE.

Раніше стало відомо, що Віктор Циганков не зможе допомогти збірній у найближчому матчі. Півзахисник отримав м'язове ушкодження в клубній грі та не встигне відновитися до наступного туру кваліфікації.

Віктор Циганков поїхав із команди. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Нова проблема для збірної України

Через травму Циганков покинув розташування національної команди. У штабі збірної підтвердили, що хавбек не зіграє у зустрічі з Азербайджаном, а його повернення в стрій залежатиме від швидкості відновлення.

Наступний матч Україна проведе у вівторок, 9 вересня, проти Азербайджану. Суперник напередодні поступився Ісландії з розгромним рахунком 0:5, і для підопічних Реброва цей поєдинок стане обов'язковим для набору очок.

Нагадаємо, збірна Франції під час матчу з Україною теж зіткнулася з серйозною кадровою втратою, Дідьє Дешам зняв з гри одного з лідерів команди.