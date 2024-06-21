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Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Словакией

21 июня 2024 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский поздравил украинских футболистов — что он сказал
Футболисты сборной Украины перед матчем со Словакией. Фото: УАФ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Национальная сборная Украины по футболу одолела во время матча Евро-2024 сборную Словакии. Подчиненных Сергея Реброва уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Слова приветствия он показал в своем блоге в Telegram .

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"Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сразиться друг за друга! Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире", — пишет он.

Он также поблагодарил футболистов за игру. А также дал напутствующие слова на следующую игру.

"Именно это сегодня делает национальная сборная Украины по футболу. Так держать, ребята! Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца", - поддерживает главную команду страны президент.

зеленый футбол
Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, сегодня сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Словакией . Голами отличились Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

Также экснападник киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто из сборной Украины забьет гол в ворота Словакии .

Владимир Зеленский
Германия
футбол
Сборная Украины по футболу
Украина
Евро-2024

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