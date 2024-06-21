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Мілевський розповів, хто зі збірної України заб'є гол у ворота Словаччини

21 червня 2024 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілевський розповів, чий гол хоче побачити у складі збірної України
Артем Мілевський відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський поділився очікуваннями від матчу національної команди проти Словаччини на Євро-2024. Відомий спортсмен вірить у те, що підопічні Сергія Реброва зможуть досягти успіху.

Мілевський розуміє стан гравців збірної України після поразки від Румунії, повідомляє NV.

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Ексфутболіст збірної України Артем Мілевський не сумнівається у тому, що нинішній склад команди може обіграти Словаччину. Спортсмен нагадав, що "синьо-жовтим" нема куди відступати. Він упевнений, що підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле з максимально бойовим настроєм.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто заб'є гол за Україну

На цьому чемпіонаті Європи національна команда поки що не зуміла відзначитися. Мілевський хоче побачити голи "синьо-жовтих" у матчі зі збірною Словаччини. Він вірить у те, що капітан Андрія Ярмоленка зможе забити м'яч. Але Мілевський вважає, що не так вже й важливо, хто зуміє відзначитися. Головне, щоби виграла команда.

"Сидячи на дивані, хвилюватимуся і вболіватиму за них, як і багато українців. Я вважаю, що потрібно включити характер. Я бажаю всім, хто вийде на поле, хто вийде на заміну, Сергію Реброву, тільки перемоги", — заявив Мілевський.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Словаччина
Артем Мілевський
Євро-2024

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