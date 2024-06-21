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Милевский рассказал, кто из сборной Украины забьет гол в ворота Словакии

21 июня 2024 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский рассказал, чей гол хочет увидеть в составе сборной Украины
Артем Милевский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча национальной команды против Словакии на Евро-2024. Известный спортсмен верит в то, что подопечные Сергея Реброва смогут добиться успеха. 

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Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский не сомневается в том, что нынешний состав команды может обыграть Словакию. Спортсмен напомнил, что "сине-желтым" некуда отступать. Он уверен, что подопечные Сергея Реброва выйдут на поле с максимально боевым настроем. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто забьет гол за Украину 

На этом чемпионате Европы национальная команда пока не сумела отличиться. Милевский хочет увидеть голы "сине-желтых" в матче со сборной Словакии. Он верит в то, что капитан Андрея Ярмоленко сможет забить мяч. Но Милевский считает, что не так уж важно, кто сумеет отличиться. Главное, чтобы выиграла команда. 

"Сидя на диване, буду волноваться и болеть за них, как и многие украинцы. Я считаю, что нужно включить характер. Я желаю всем, кто выйдет на поле, кто выйдет на замену, Сергею Реброву, только победы", — заявил Милевский. 

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Артем Милевский
Евро-2024

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