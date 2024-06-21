Зеленський привітав українських футболістів — що він сказав

Футболісти збірної України перед матчем зі Словаччиною. Фото: УАФ

Національна збірна України з футболу здолала під час матчу Євро-2024 збірну Словаччини. Підлеглих Сергія Реброва вже привітав Президент України Володимир Зеленський.

Слова привітання він показав у своєму блозі в Telegram.

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"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі", — пише він.

Він також подякував футболістам за гру. А також дав напутні слова на наступну гру.

"Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця", — підтримує головну команду країни президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною. Голами відзначилися Микола Шапаренко та Роман Яремчук.

Також екснападник київського "Динамо" Артем Мілевський розповів, хто зі збірної України заб'є гол у ворота Словаччини.