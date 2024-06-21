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Зеленський привітав збірну України з перемогою над Словаччиною

21 червня 2024 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський привітав українських футболістів — що він сказав
Футболісти збірної України перед матчем зі Словаччиною. Фото: УАФ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національна збірна України з футболу здолала під час матчу Євро-2024 збірну Словаччини. Підлеглих Сергія Реброва вже привітав Президент України Володимир Зеленський. 

Слова привітання він показав у своєму блозі в Telegram.

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"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі", — пише він.

Він також подякував футболістам за гру. А також дав напутні слова на наступну гру.

"Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця", — підтримує головну команду країни президент.

зеленський футбол
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною. Голами відзначилися Микола Шапаренко та Роман Яремчук. 

Також екснападник київського "Динамо" Артем Мілевський розповів, хто зі збірної України заб'є гол у ворота Словаччини.

Володимир Зеленський
Німеччина
футбол
Збірна України з футболу
Україна
Євро-2024

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