Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жирона уже выкупила контракт Ваната — что известно

Жирона уже выкупила контракт Ваната — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:25
Жирона ночью выкупила Ваната у Динамо — сумма трансфера
Владислав Ванат на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната в "Жирону" близок к завершению. Оба клуба обсуждали эту сделку в течение последних недель.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил детали трансфера на своей странице в соцсети X. 

Реклама
Читайте также:

Сумма компенсации за украинского форварда составила 20 млн евро. Деньги поступили в "Динамо" глубокой ночью, примерно в три часа, что стало символичной точкой в переговорах. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет иной: называлась цифра в 15 млн евро плюс бонус в виде 20 процентов от последующей продажи футболиста. Однако финальные условия оказались другими. 

Мичел Санчес
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Что известно о переходе Ваната

"Жирона" давно проявляла интерес к Ванату и сделала его одним из приоритетных трансферных целей этого лета. Для испанского клуба сделка выглядит как усиление атаки в преддверии нового сезона Ла Лиги.

"Владислав Ванат — игрок "Жироны". Сумма выкупа составила 20 млн евро, и деньги поступили этой ночью. Украинский нападающий официально покидает "Динамо" и продолжит карьеру в Испании", — написал Романо. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский удивил высказыванием о причине вылета команды из Лиги Европы. 

Наставник "Маккаби" Жарко Лазетич трогательно обратился к "Динамо" после того, как его команда прошла "бело-синих" по сумме двух матчей. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации