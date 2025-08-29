Жирона ночью выкупила Ваната у Динамо — сумма трансфера

Владислав Ванат на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната в "Жирону" близок к завершению. Оба клуба обсуждали эту сделку в течение последних недель.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил детали трансфера на своей странице в соцсети X.

Сумма компенсации за украинского форварда составила 20 млн евро. Деньги поступили в "Динамо" глубокой ночью, примерно в три часа, что стало символичной точкой в переговорах.

Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет иной: называлась цифра в 15 млн евро плюс бонус в виде 20 процентов от последующей продажи футболиста. Однако финальные условия оказались другими.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Что известно о переходе Ваната

"Жирона" давно проявляла интерес к Ванату и сделала его одним из приоритетных трансферных целей этого лета. Для испанского клуба сделка выглядит как усиление атаки в преддверии нового сезона Ла Лиги.

"Владислав Ванат — игрок "Жироны". Сумма выкупа составила 20 млн евро, и деньги поступили этой ночью. Украинский нападающий официально покидает "Динамо" и продолжит карьеру в Испании", — написал Романо.

