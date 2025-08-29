Жирона вночі викупила Ваната у Динамо — сума трансферу

Жирона вже викупила контракт Ваната — що відомо
Трансфер нападника київського "Динамо" Владислава Ваната в "Жирону" близький до завершення. Обидва клуби обговорювали цю угоду протягом останніх тижнів.
Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив деталі трансферу на своїй сторінці в соцмережі X.
Сума компенсації за українського форварда склала 20 млн євро. Гроші надійшли в "Динамо" пізно вночі, приблизно о третій годині, що стало символічною крапкою в переговорах.
Раніше повідомлялося, що сума трансферу буде іншою: називалася цифра в 15 млн євро плюс бонус у вигляді 20 відсотків від подальшого продажу футболіста. Однак фінальні умови виявилися іншими.
Що відомо про перехід Ваната
"Жирона" давно виявляла інтерес до Ваната та зробила його однією з пріоритетних трансферних цілей цього літа. Для іспанського клубу угода виглядає як посилення атаки напередодні нового сезону Ла-Ліги.
"Владислав Ванат — гравець "Жирони". Сума викупу склала 20 млн євро, і гроші надійшли цієї ночі. Український нападник офіційно залишає "Динамо" та продовжить кар'єру в Іспанії", — написав Романо.
