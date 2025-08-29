Жирона вночі викупила Ваната у Динамо — сума трансферу

Владислав Ванат на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер нападника київського "Динамо" Владислава Ваната в "Жирону" близький до завершення. Обидва клуби обговорювали цю угоду протягом останніх тижнів.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив деталі трансферу на своїй сторінці в соцмережі X.

Сума компенсації за українського форварда склала 20 млн євро. Гроші надійшли в "Динамо" пізно вночі, приблизно о третій годині, що стало символічною крапкою в переговорах.

Владислав Ванат у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Раніше повідомлялося, що сума трансферу буде іншою: називалася цифра в 15 млн євро плюс бонус у вигляді 20 відсотків від подальшого продажу футболіста. Однак фінальні умови виявилися іншими.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Що відомо про перехід Ваната

"Жирона" давно виявляла інтерес до Ваната та зробила його однією з пріоритетних трансферних цілей цього літа. Для іспанського клубу угода виглядає як посилення атаки напередодні нового сезону Ла-Ліги.

"Владислав Ванат — гравець "Жирони". Сума викупу склала 20 млн євро, і гроші надійшли цієї ночі. Український нападник офіційно залишає "Динамо" та продовжить кар'єру в Іспанії", — написав Романо.

